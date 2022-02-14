Confused：特斯拉是全球搜索量最多的汽车品牌

站长之家(ChinaZ.com) 2月14日消息:据Confused.com的一项新研究发现，特斯拉是世界上搜索次数最多的汽车品牌。

据报道，Confused是世界上第一个数据比较网站，成立于2002年。该网站的研究人员使用谷歌搜索数据，发现特斯拉是世界上最受欢迎的汽车品牌。特斯拉每年至少有11，100，000次谷歌搜索——超过了大众和丰田。该研究指出，特斯拉的汽车是第一批被大众市场视为真正能够满足其要求的电动汽车，该品牌改变了电动汽车行业的面貌。

以下是全球搜索量最多的20个汽车品牌：