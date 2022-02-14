Confused：特斯拉是全球搜索量最多的汽车品牌

站长之家(ChinaZ.com) 2月14日消息:据Confused.com的一项新研究发现，特斯拉是世界上搜索次数最多的汽车品牌。
据报道，Confused是世界上第一个数据比较网站，成立于2002年。该网站的研究人员使用谷歌搜索数据，发现特斯拉是世界上最受欢迎的汽车品牌。特斯拉每年至少有11，100，000次谷歌搜索——超过了大众和丰田。该研究指出，特斯拉的汽车是第一批被大众市场视为真正能够满足其要求的电动汽车，该品牌改变了电动汽车行业的面貌。
以下是全球搜索量最多的20个汽车品牌：
站长之家(ChinaZ.com) 2月14日消息:据Confused.com的一项新研究发现，特斯拉是世界上搜索次数最多的汽车品牌。
据报道，Confused是世界上第一个数据比较网站，成立于2002年。该网站的研究人员使用谷歌搜索数据，发现特斯拉是世界上最受欢迎的汽车品牌。特斯拉每年至少有11，100，000次谷歌搜索——超过了大众和丰田。该研究指出，特斯拉的汽车是第一批被大众市场视为真正能够满足其要求的电动汽车，该品牌改变了电动汽车行业的面貌。
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据国外媒体报道，在当前全球汽车市场上，专注于电动汽车、致力于推动自动驾驶的特斯拉，是关注度非常高的厂商，也是目前市值最高的汽车厂商，当前市值超过了8000亿美元，远高于通用、福特等一众汽车厂商...研究人员的数据还显示，在谷歌搜索中进入前20的汽车品牌，还有宝马、现代、奥迪、本田、福特、保时捷、兰博基尼、起亚、雷诺、日产、Jeep、梅赛德斯-奔驰、法拉利、马自达、雪佛兰、斯柯达，其中保时捷和兰博基尼这两家跑车生产商进入了前10，年度搜索量至少有500万次......
特斯拉全球全球大灯专利被公布，该专利可以满足不同国家和司法管辖区的需求，同时对于特斯拉来说可以降低生产不同类型大灯的成本...而设计不同规格的大灯，则代表着生产成本的增加，为此特斯拉设想通过软件来控制光束的传播、大灯的功率和照射范围，以符合当地的法规...特斯拉声称，他们的专利可以只用计算机软件来模拟光束，使用前照灯控制器和LED矩阵来产生所需的光束，而不是反射器的几何形状...当然了，为了实现该功能，特斯拉需要建立一个符合当地需求的数据库，同时配合车辆GPS位置触发变化的功能......
在Model 3之后推出并开始交付的Model Y，去年在全球共交付410517辆，是去年全球销量第三高的电动汽车车型...特斯拉1月2日公布的产量和交付量数据显示，Model 3和Model Y在去年共生产906032辆，向消费者交付911208辆；在1月26日发布的财报中，特斯拉披露的这两款电动汽车的产量是906032辆，交付911242辆...但在外媒所公布的数据中，这两款在去年是交付911230辆，并未超过特斯拉在财报中披露的交付量......
通过努力，特斯拉去年交付了936172辆电动汽车，占据了全球电动汽车市场14.4%的份额，成为全球唯一一家市场份额超过10%的电动汽车品牌...根据CleanTechnica发布的数据，最接近的竞争对手是比亚迪，该公司售出了 593878辆电动汽车，落后了342294辆...2021年全球电动汽车累计销量达到近 650 万辆，比上一年增长 108%...
特斯拉已正式向其他电动汽车开放其在荷兰的所有超级充电站，这意味着任何制造商的电动汽车都可以使用特斯拉的超级充电基础设施进行充电...该试点计划让荷兰的司机有机会在十个地点的特斯拉超级充电站为他们的非特斯拉电动汽车充电...根据其超级充电站地图，特斯拉在荷兰有 54 个超级充电站，但并非每个地点都开放...
特斯拉Model 3全年销量超过50万辆，其连续四年成为最畅销的纯电车型...英国的一项新研究对比了特斯拉 Model 3 在全球各地的价格，中国澳门地区的价格最便宜，新加坡最贵...中国澳门：321200 澳门元（约 25.47 万元人民币）...新加坡：113245 新加坡元（约 53.64 万元人民币）...而在前段时间，特斯拉涨价之前，中国大陆为购买特斯拉最便宜的地区，不过随着今年年底，中国新能源推广补贴彻底退坡，中国大陆购买Model 3的价格，可能还会进一步上涨......
现在特斯拉在加州的工厂获得了一个值得吹嘘的称号：北美产量最高的汽车厂...根据彭博社对来自70多个生产设施的生产数据的分析，这一数据高于丰田在肯塔基州乔治敦的重型卡车厂（每周生产8427辆汽车）、宝马在南卡罗来纳州斯巴达堡的工厂或者福特在密歇根州迪尔伯恩的标志性卡车厂...在接下来的几周内，特斯拉预计将宣布两个新工厂投产——柏林~勃兰登堡超级工厂以及得克萨斯州奥斯汀的超级工厂，前者是特斯拉在欧洲的第一家工厂...
财报显示，该季度特斯拉实现营收 177.19 亿美元，同比增长 65%...汽车交付方面，第四季度特斯拉总汽车交付量为30. 8 万辆，同比增长71%，2021年创造了约94万辆的交付记录...对此，特斯拉官方表示，特斯拉该季度在所有量产整车厂中实现了最高的季度运营利润率，这已表明电动汽车比燃油汽车更具市场前景...
2021年度，特斯拉上海超级工厂共交付48.413万辆，同比增长235%，占特斯拉年度全球总交付量93.6万辆的51.7%，接近2020年特斯拉全球交付量（49.95万辆）...在特斯拉上海超级工厂交付的48.413万辆中，超过16万辆出口到欧亚地区10多个国家，其中Model 3达13万辆...消息人士称，工厂扩建完成后，将增加4000名员工，全厂员工数量将达到 19000人，同时会继续承担Model 3、Model Y及相关衍生车型的生产工作，预计年产量将提高到100-150万辆之间......
在去年11月10日，Rivian在纳斯达克上市，融资规模达120亿美元，是美国史上最大IPO之一...全球车企市值排名第三，仅次于特斯拉和丰田汽车...这家电动车企业仅仅量产了100辆车，就上市融资120亿美元，成为继2012年Facebook上市以来的最大规模美国企业IPO...上市仅仅一个星期，这只妖股直线飙升到180美元，成长速度惊人，在股价创下新高之后，Rivian上市两个月后，Rivian股价现在已经跌到如今的65美元，市值回落到585亿美元，较11月16日创下的最高点直接蒸发了66%......
先说产品单价， 1 个玩偶 60 元， 2 个 100 元...其次商家那里的并不只有搪胶娃娃，还有粘贴沙画，小金鱼捕捞，玩具赛车体验等趣味性服务，客户综..
显卡缺货、涨价的麻烦已经持续近一年半了，前几天还有报道称AMD及NVIDIA的显卡价格已经从高位跌下来了，溢价幅度只有50%了，不过距离原价且随便买..
经过春节短暂歇息，各地产业带正在战鼓重擂，重新回归往日的喧嚣与繁忙.........很多在亚马逊做到年销售额10亿、20亿、30亿规模的卖家，店铺里大几..
据《科创板日报》报道，在网红主播雪梨账号被封之后，雪梨助播团队于2月15日晚开始直播，新账号名为光光来了”...该直播账号的粉丝数量为9.6万，账..
以“新征程，大未来”为主题的上海钱智金融信息服务有限公司 2022 年度新春年会庆典在总部苏州东家会馆举行...2022 年，东融将大力推动 3 家模式公..
Soul好讯不断...Soul作为获评21世纪卓越商业模式公司之一，其在过去一年的技术创新和商业模式创新，已然受到行业及市场的高度认可...Soul依托社交..
研发经费支出与GDP之比持续攀升达到2.44%，基础研究经费比上年增长了15.6%，规模以上高技术制造业增加值比上年增长18.2%...海尔在全球建立了“10+..
为打击假冒客户支持人员的 Discord DM 社会工程攻击和 NFT 欺诈行为，OpenSea 刚刚宣布了与 Metalink 新达成的一项合作伙伴关系。早前有报道称，一..
据大象新闻报道，河南省多部门联合约谈滴滴出行、江南出行、全民出行、拼客出行、翠驰出行等5家网约车平台公司...约谈指出，近期，部分平台公司平..
该博主透露，3月1日，联发科除发布天玑8000芯片外，还将带来它的大哥”高频版天玑8100，所以有些厂商将原定的天玑8000换成了天玑8100，这颗处理器..
2月16日，索尼发布开放式真无线耳机新品LinkBuds，售价1199元...为了满足这一需求，开放式真无线耳机LinkBuds应运而生...为了适配环形结构，索尼为..
被被判处有期徒刑3年，并处罚金5万元...三只松鼠还回应称，对腐败行为零容忍是全社会的共识，也是三只松鼠的廉洁文化基因...资料显示，三只松鼠股..
2022 年 2 月 12 日，以“新征程，大未来”为主题的东方融资网 2022 年度新春年会庆典在总部苏州东家会馆举行...在年会庆典活动的致辞环节，东方融..
小米创始团队成员之一，曾是小米 12 号员工的李伟星已经离职，他曾是小米技术委员会副主席兼秘书长，还曾负责过MIUI的开放...李伟星是小米创始团队..
刚否认侵犯隐私的啫喱，随后不久表示因卡顿问题得不到解决，所以选择暂时下架...”卡顿、延迟等问题早在下架前便普遍出现在用户使用中...除了官方..
对此，三只松鼠方面回应表示，对腐败行为零容忍是全社会的共识，也是三只松鼠的廉洁文化基因...根据通报，三只松鼠两名员工因犯非国家工作人员受贿..
威马汽车作为扎根于中国的硬科技创新代表，一直致力于为用户带来“用得爽、用得起”的产品和服务，旗下的威马EX5、威马W6、威马M7 等数款车型，就..
这也正是旗帜奶粉独有鲜活品质的秘密所在:最大程度保留牛奶中的乳铁蛋白、α-乳白蛋白、β-乳球蛋白和乳清蛋白等活性蛋白，为宝宝成长活力加分.....
基于每日互动云合人时空大数据对比 2022 年和 2021 年春节期间温州各区县（市）就地过年比的情况，泰顺县、文成县、永嘉县、鹿城区 4 个辖区 2022..
据钛媒体报道，从其发布的高管薪酬排行榜Top 20中可知，去年，科技型上市公司高管薪酬最高的是腾讯，7名董事合计年薪达到5.06亿元，其中股份部分薪..