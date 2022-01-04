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周杰伦方回应推联名NFT产品：未参与此商业行为任何策划经营

2022-01-04 11:48 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 1月4日 消息:继此前歌手林俊杰购买虚拟土地涉足元宇宙世界引发关注之后，近日“周杰伦入局元宇宙”引发不少网友热议。

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1 月 1 日，元宇宙平台Ezek联合名下PHANTACi首次限量发售NFT项目Phanta Bear(幻影熊)，发行上限 10000 个，单价为0. 26 个以太币(约人民币 6200 元)，总价超 6200 万元。

据中国证券报报道，由于周杰伦的加持，平台销售通道刚打开便涌入大量用户，网页一度陷入卡顿状态， 5 分钟内即售出 3000 个，约 40 分钟全部售出。

另外，周杰伦也在社交平台中晒出了Phanta Bear（幻影熊）的NFT形象，配文表示这是“哥收到的第一个特别礼物”。

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资料显示，Ezek是Starvision Entertainment Ltd．（S.E.L）孵化建立在区块链技术上的数字加密互动娱乐平台，S.E.L创始人为周杰伦好友刘畊宏。而PHANTACi则是由周杰伦与好友Ric Chiang在 2006 年共同创立的潮流品牌。

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Ezek官方网站介绍，每只幻影熊的服装和配饰都是由PHANTACi设计的，幻影熊是由 1 万个算法生成的数字收藏品的集合，可兼作Ezek俱乐部的会员卡。未来可以使用其NFT门票进入最新技术的/XR虚拟演唱会及相关虚拟地产，并享有其他线上线下权益。

对于所谓的“联名产品”，周杰伦个人娱乐有限公司杰威尔音乐官方微则回应表示，「Phanta Bear」为潮牌PHANTACi与某网站联名推出的NFT产品，本公司强调此商业行为并不是周杰伦推出NFT！周杰伦仅有收到来自PHANTACi送来的「Phanta Bear」NFT礼物，也为该产品的销售成功感到开心，但周杰伦并未参与此商业行为的任何策划经营，也未取得任何收益，特此说明。

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对对此，你又是怎么看呢？

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