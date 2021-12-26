停车未熄火紧闭车窗开空调在车里睡觉有哪种风险 12.26蚂蚁庄园今日答案

2021年12月26日，支付宝的蚂蚁庄园小课堂的问题是关于安全知识的，问题是“停车未熄火，紧闭车窗开空调在车里睡觉，可能有哪种风险?”这个还是比较好理解的，下面就来为大家分享一下蚂蚁庄园今日答案。
停车未熄火紧闭车窗开空调在车里睡觉有哪种风险12.26蚂蚁庄园今日答案
今天问题：停车未熄火紧闭车窗开空调在车里睡觉可能有哪种风险
A、可能一氧化碳中毒
B、容易睡过头
正确答案:可能一氧化碳中毒
汽车长时间打着火而不开动，车窗不开会引起尾气回流，如果气缸里的汽油燃烧不完全，会产生高浓度的一氧化碳，引起一氧化碳中毒，因些不要躺在车窗紧闭，开着空调的汽车内睡觉。
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