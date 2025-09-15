蚂蚁数科外滩大会与14家单位达成AI合作

在近日举行的2025外滩大会上，蚂蚁数科与14家机构达成合作，共同推动人工智能技术在能源、数据、医疗、出行等关键领域规模化落地，展现出AI技术驱动实体经济发展的巨大潜力。

在数据产业方面，蚂蚁数科与武汉硚口区人民政府共同打造“数据产业基地”，共同打造多元一体的AI数据产业发展体系;与上海数据发展科技有限责任公司合作推进“高质量数据集项目”，构建可信数据空间架构下的数据融合平台，提升数据要素流通效率。

在绿色能源领域，多项合作同步落地，蚂蚁数科与江苏林洋能源股份有限公司、上海能辉科技股份有限公司、上海蜂电网络科技有限公司、上海霍普建筑设计事务所股份有限公司、天域生物科技股份有限公司等企业携手，共同推进虚拟电厂、电力交易AI大模型、储能资产上链、新能源智能体等创新应用，全面助力能源产业提质增效。与协鑫集成科技股份有限公司共同启动了“协鑫碳链3.0”项目，深化光伏碳链管理，加速绿色资产数字化进程。

在智慧出行方面，蚂蚁数科与无锡极酷车业有限公司、智迈外卖车、江苏金丰机电有限公司等企业携手，围绕数智骑行生态、智能外卖车、AI金融一体机等方向展开合作，提升两轮出行科技水平。此外，蚂蚁数科与南京公共交通（集团）有限公司就“线网优化与客流预测大模型项目”展开二期合作，深化智慧交通系统建设。

在公共服务领域，蚂蚁数科与济南云壶共济健康管理有限公司就“AI中医智能一体机项目”达成合作，推动智能中医诊疗服务升级;与上海小砖块网络科技有限公司联合开发“AI数字人就业一体机”，打造全国15分钟就业圈，为政府、企业、求职者提供更高效、更智能的就业服务。

作为蚂蚁集团的科技商业化板块，蚂蚁数科持续推动AI前沿技术深入产业应用。其此前发布的基于EnergyTS大模型的“能源服务智能体”已在发电预测、运营策略生成等环节显著提效，助力企业投资决策效率提升超60倍;自研金融推理大模型Agentar-Fin-R1，在多项权威评测中超越同类开源模型，展现出更强专业性、严谨性、及合规水平，目前已应用于财富管理、智能客服等场景，可助力金融机构顾问服务客户数提升10倍以上。

