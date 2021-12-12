首页 > 热点 > 关键词  > 周鸿祎最新资讯  > 正文

周鸿祎谈元宇宙安全

2021-12-12 15:14 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 12月12日 消息:日前，三六零集团创始人、董事长周鸿祎出席了2021凤凰网科技峰会，并谈及了自己对元宇宙以及元宇宙安全的看法。

周鸿祎

周鸿祎表示，如果元宇宙是为现实世界的数字化进步服务，解决产业互联网的问题，提高现实世界的运营水平、工作效率，甚至能够让一线城市的医生远程给三线城市的病人看病，那我肯定支持元宇宙的发展。周鸿祎称，“元宇宙用到的所有技术都是数字化技术，包括物联网传感技术、5G通信技术、云计算能力、大数据存储能力、边缘计算能力、AI判断，最后再加上虚拟现实的三维呈现和渲染技术，这些技术完全可以用在产业互联网，帮助中国政府和传统行业转型升级。”

周鸿祎认为，产业元宇宙将有巨大的商业机会，也是未来的蓝海市场。但同时，产业元宇宙也将面临巨大安全隐患，买杀毒软件、安装防火墙的做法已经无法应对，应该用数字化安全能力体系护航产业元宇宙的发展。

他表示，元宇宙引入了很多新的数字化技术，由于软件定义整个数字化的基础，而软件必然有漏洞，有漏洞就一定会被人利用攻击，各自为战保护自己的网络安全已经是不现实了。

因此，360准备建立一套网络安全能力体系框架，提供给很多大型企业关键基础设施，帮助他们建立一套系统化的应对网络攻击的能力。

他还强调，“我并不反对所有的元宇宙，我只反对打着元宇宙炒概念的、打着元宇宙的概念发虚拟币的，打着元宇宙的旗号来做虚拟社区的。”

  • 相关推荐
  • 大家在看
关键词：

  • 周鸿祎元宇宙面临巨大安隐患：一定会被攻击、有很多安全问题

    近段时间，元宇宙在全球爆火，很多行业大佬都认为元宇宙一定是未来的发展方向。对此，360集团创始人、董事长周鸿祎也分享了自己的观点，他认为人们把自己一生的主要时间都放在元宇宙里，一定会被攻击的。所有现实世界发生的网络犯罪大概都可以在虚拟世界里发生。视频周鸿祎强调：其中最怕的是脑机接口，很多人为了追求元宇宙的虚拟化，都愿意把大脑直接连上电极连到元宇宙，未来可能还得保护人的大脑，随着这个世界的数字化越来越?

    ​网络犯罪 ​刀剑神域 ​网络攻击

  • 周鸿祎元宇宙代表着人类没落 不会带来真正发展

    最近，元宇宙概念火热，巨头纷纷布局，不过截至目前，市场上似乎并未给出元宇宙的准确定义。日前，360集团董事长周鸿祎参加了央视的对话”节目，周鸿祎表示，元宇宙的概念最近炒得很热，很多人找到了新的圈钱手段，对于Facebook的设想，他认为这不代表人类的未来，而是代表了人类的没落。值得注意的是，周鸿祎主要表达了两个观点：第一，元宇宙幻想的虚拟现实，还要假以时日；第二，Facebook的幻想不代表未来，而是代表人类的没落?

    ​周鸿祎 ​facebook ​虚拟现实

  • 周鸿祎元宇宙登上微博热搜 引发网民热议

    凤凰网科技讯 12月11日晚间消息，“我并不反对所有的元宇宙，我只反对打着元宇宙炒概念的、打着元宇宙的概念发虚拟币的，打着元宇宙的旗号来做虚拟社区的。”在12月10日播出的2021凤凰网科技峰会上，三六零（601360.SH，下称“360”）集团创始人、董事长周鸿祎表示，如果元宇宙是为现实世界的数字化进步服务，解决产业互联网的问题，提高现实世界的运营水平、工作效率，甚至能够让一线城市的医生远程给三线城市的病人看病，那我肯?

    ​虚拟世界 ​脑机接口 ​网络攻击

  • 周鸿祎谈怎么保护元宇宙：各自为战保护自己的网络安 已不现实

    谈到2021年大热的概念，想必定有元宇宙”一席，自从Facebook更名Meta（元宇宙MetaVerse的前缀）后，各大互联网厂商相继在元宇宙领域布局加码。今日，据360公司官微消息，近日，360集团创始人、董事长周鸿祎在2021凤凰网科技峰会上谈了许多未来元宇宙可能遇到的挑战，那从安全的角度该怎么做好相应的防范？周鸿祎表示，准备建立一套网络安全能力体系框架，提供给很多大型企业关键基础设施，帮助他们建立一套系统化的应对网络攻击的?

    ​Facebook ​周鸿祎 ​网络攻击

  • 周鸿祎元宇宙代表人类的没落：不能总生活在虚拟空间里

    近期，元宇宙概率大火，多支元宇宙概念股涨停，多家互联网巨头表示已做好了进军元宇宙的准备。为此，Facebook还特意将公司的名称改为“Meta”，为了突出对元宇宙发展的专注。

    ​周鸿祎 ​元宇宙 ​虚拟现实

  • 首个国风元宇宙，中手游公布“仙剑元宇宙”规划

    12 日，中手游董事长兼CEO肖健在线上与投资者进行交流，首次公布“仙剑元宇宙”相关具体规划。据悉，“仙剑元宇宙”将按照数字孪生、虚拟原生、虚实融生三步规划，直至实现虚拟世界与现实世界界限模糊、互相交融的目标。规划中亦详细介绍了市场颇为关注的中手游战略级自研产品《仙剑奇侠传：世界》以及仙剑社区相关内容。肖健会上表示，中手游将在国风文化热潮下，将“仙剑元宇宙”打造成首个国风文化元宇宙，《仙剑奇侠传:世界》?

    ​中手游 ​元宇宙

  • 中文在线：已进行元宇宙布局 组建元宇宙相关团队

    今日，针对网友“在元宇宙科技方面投入的研发费用占比是多少”的提问，中文在线表示，已经进行了元宇宙的布局，组建了元宇宙相关团队。

    ​中文在线 ​元宇宙 ​虚拟现实

  • 蜜雪冰城申请蜜雪元宇宙和雪王元宇宙商标

    天眼查App显示，近日，蜜雪冰城股份有限公司申请注册“蜜雪元宇宙”“雪王元宇宙”“MIXUEMETA”“SNOWKINGMETA”等商标，国际分类涉及食品、啤酒饮料、广告销售等，当前商标状态均为申请中。

    ​蜜雪冰城 ​元宇宙 ​商标申请

  • 周鸿祎自称3次破解特斯拉云端系统：安隐患巨大

    近日，特斯拉断网”导致多位车主被锁车外一事引发了不少网友热议，而作为网络安全老将”，360创始人周鸿祎也出面点评了一番。周鸿祎表示，车主打不开车门影响可能不大，但如果遭黑客组织网络攻击，就可能威胁行车安全、人身安全。周鸿祎称360曾三次破解特斯拉云端系统值得注意的是，据新浪科技最新消息，周鸿祎在点评此事时还提到，车企云端服务器安全隐患巨大，360就曾三次破解特斯拉云端的系统。这三次破解分别2014年破解了特斯?

    ​特斯拉 ​周鸿祎 ​新浪

  • 元宇宙概念火爆！小米回应元宇宙布局：已进行相关技术储备

    近段时间，元宇宙成为当下最热词汇之一，究竟火到什么程度？连Facebook名字都可以不要，直接更名为Meta”，以此来显示其对元宇宙的关注和决心。同时，各大互联网巨头也都纷纷在元宇宙相关领域布局加码，搭建自己的元宇宙网络。今日，据财联社消息，小米相关负责人回应公司对于元宇宙的布局时表示，小米关注元宇宙周边相关机会，已经进行了不少相关技术储备，在手机、视频、显示等方面都进行有相关投入，进行过相关准备。据了解，元

    ​小米 ​facebook ​区块链

这篇文章对你有价值吗？

  • 热门标签
人生重开模拟器 显卡天梯图 SEO问答 国内云服务器哪家好 高通骁龙处理器排名 手机CPU天梯图 单反相机天梯图 音质最好的头戴式耳机 降噪耳机排行榜 全球耳机品牌排行榜

热文

  • 3 天
  • 7天

站长商机

商务合作 联系我们 广告服务 版权声明 招聘

©CopyRight 2002-2020 CHINAZ.COM