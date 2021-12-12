站长之家(ChinaZ.com) 12月12日 消息:日前，三六零集团创始人、董事长周鸿祎出席了2021凤凰网科技峰会，并谈及了自己对元宇宙以及元宇宙安全的看法。

周鸿祎表示，如果元宇宙是为现实世界的数字化进步服务，解决产业互联网的问题，提高现实世界的运营水平、工作效率，甚至能够让一线城市的医生远程给三线城市的病人看病，那我肯定支持元宇宙的发展。周鸿祎称，“元宇宙用到的所有技术都是数字化技术，包括物联网传感技术、5G通信技术、云计算能力、大数据存储能力、边缘计算能力、AI判断，最后再加上虚拟现实的三维呈现和渲染技术，这些技术完全可以用在产业互联网，帮助中国政府和传统行业转型升级。”

周鸿祎认为，产业元宇宙将有巨大的商业机会，也是未来的蓝海市场。但同时，产业元宇宙也将面临巨大安全隐患，买杀毒软件、安装防火墙的做法已经无法应对，应该用数字化安全能力体系护航产业元宇宙的发展。

他表示，元宇宙引入了很多新的数字化技术，由于软件定义整个数字化的基础，而软件必然有漏洞，有漏洞就一定会被人利用攻击，各自为战保护自己的网络安全已经是不现实了。

因此，360准备建立一套网络安全能力体系框架，提供给很多大型企业关键基础设施，帮助他们建立一套系统化的应对网络攻击的能力。

他还强调，“我并不反对所有的元宇宙，我只反对打着元宇宙炒概念的、打着元宇宙的概念发虚拟币的，打着元宇宙的旗号来做虚拟社区的。”