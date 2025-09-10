首页 > 原创 > 关键词  > iPhone最新资讯  > 正文

iPhone Air充电口未居中上热搜 强迫症用户表示受不了

2025-09-10

站长之家（ChinaZ.com）9月10日 消息:今日凌晨，苹果2025秋季新品发布会如期举行，备受瞩目的iPhone Air正式登场，其起售价定为7999元。这款新机亮点颇多，首发搭载了A19Pro芯片，性能表现值得期待。同时，它以仅5.6mm的厚度，成为迄今为止最薄的iPhone，在轻薄设计上再次突破。

值得一提的是，iPhone Air在全球范围内统一采用仅支持eSIM的设计，不再配备实体卡槽，这一改变顺应了数字化发展趋势，为用户带来更便捷的通信体验，但也意味着用户若想使用该手机，需提前确认当地运营商对eSIM的支持情况。

微信截图_20250910112104.png

然而，发布会后，iPhone Air却因官网渲染图上的一个小细节引发了网友的广泛讨论。不少细心的网友在观看直播后发现，iPhone Air的Type - C充电口并未完全居中，整体位置更偏向后盖。这一“不完美”设计瞬间触动了众多强迫症用户的神经，相关话题迅速在网络上发酵。

究竟是模型反射导致的视觉误差，还是苹果在设计上的一次小疏忽，或许只有等到真机上市，消费者亲自上手体验后才能得出最终结论。而这一争议也为iPhone Air的发布增添了别样的热度，让更多人对这款新机的实际表现充满好奇。

