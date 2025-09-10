天猫首发iPhone 17：支持24期免息 淘宝闪购最快30分钟到手

站长之家(ChinaZ.com) 9月10日 消息:苹果iPhone17系列震撼发布，共推出四款新机型，起售价定为5999元。这一消息迅速引发了市场的广泛关注，而天猫官方则第一时间宣布，iPhone17全系将在天猫平台首发，并于9月12日晚8点提前开启现货预购，为消费者带来了一场科技盛宴的提前体验。

天猫此次首发iPhone17系列，不仅提供了丰富的机型选择，还推出了一系列诱人的优惠政策。其中，天猫官方旗舰店支持24期免息购买，每天仅需7.6元起，大大降低了消费者的购买门槛。同时，作为官方直营渠道，天猫确保了首批货源的充足供应，让消费者无需担心抢购难题。

更为值得一提的是，Apple授权店已全量接入淘宝闪购服务，消费者在淘宝下单后，最快30分钟即可将新品iPhone17系列拿到手，这种“点外卖”般的购物体验无疑将吸引大量追求速度的消费者。此外，国补政策也为消费者带来了实实在在的优惠，立省500元的同时，以旧换新还能享受高达2000元的补贴。

国行各机型价格方面，iPhone17提供了256GB和512GB两种存储容量选择，价格分别为5999元和7999元;iPhone Air则在此基础上增加了1TB版本，价格分别为7999元、9999元和11999元;iPhone17Pro和iPhone17Pro Max则进一步提升了性能和配置，价格也相应提高，最高配置的2TB版本iPhone17Pro Max售价高达17999元，成为史上最贵的iPhone机型。

（举报）