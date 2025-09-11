甲骨文创始人妻子是34岁沈阳姑娘 此前超马斯克成全球首富

站长之家(ChinaZ.com) 9月11日 消息:据彭博亿万富豪指数最新数据显示，甲骨文联合创始人拉里·埃里森的财富一度攀升至 3930 亿美元，短暂超越特斯拉CEO埃隆·马斯克，成为全球新晋首富。然而，这一位置尚未坐稳，马斯克便迅速实现反超，重回首富宝座。

现年 81 岁的埃里森是甲骨文公司的灵魂人物，目前担任董事长兼首席技术官，其大部分财富均源自这家科技巨头。近期，甲骨文在人工智能领域的强劲表现，成为推动埃里森财富增长的关键因素。

与此同时，埃里森的个人生活也引发了广泛关注。据媒体报道，埃里森的第六任妻子是 34 岁的中国女性朱乔琳。朱乔琳 1991 年出生于辽宁省沈阳市，高中时期便赴美留学，后毕业于密歇根大学，获得国际研究学士学位。自 2017 年起，朱乔琳开始陪伴在埃里森身边，两人的婚姻信息于 2024 年 12 月被公开曝光。

回顾全球首富的更迭史，马斯克在 2021 年首次登顶，但随后被亚马逊创始人杰夫·贝索斯和LVMH董事长伯纳德·阿尔诺超越。去年，马斯克重新夺回首富位置，并保持了超过 300 天。此次埃里森的短暂登顶，再次凸显了全球顶级富豪之间财富排名的激烈竞争。

（举报）