首页 > 原创 > 关键词  > 正文

苹果发布4款芯片为新机赋能 iPhone Air的牙膏“挤爆了”

2025-09-10 09:25 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）9月10日 消息:今日凌晨，苹果2025年秋季新品发布会如期举行，全新机型iPhone Air以颠覆性设计成为全场焦点。这款被称作"苹果史上最薄iPhone"的新品，机身厚度仅5.6毫米，采用5级钛金属框架与前后双面超瓷晶面板，在保持轻盈质感的同时实现结构强化。

苹果史上最薄iPhone！iPhone Air正式发布：仅5. 6 毫米 全球统一eSIM

为达成极致轻薄目标，iPhone Air全球首度取消实体SIM卡槽，全面转向eSIM技术。这一变革不仅节省内部空间，更与iOS26系统搭载的AI省电技术形成协同，官方宣称可支持全天候续航。屏幕方面，6.5英寸显示屏支持3000尼特峰值亮度与120Hz自适应刷新率，在强光环境下仍能保持清晰显示。

苹果史上最薄iPhone！iPhone Air正式发布：仅5. 6 毫米 全球统一eSIM

影像系统采取差异化策略，后置4800万像素单摄（等效26mm焦距）舍弃超广角镜头，与标准版双摄、Pro版三摄形成明确区隔。核心性能上，主板集成于顶部凸起的Deco模块内，搭载全新A19Pro芯片与自研C1X调制解调器。该基带芯片较前代C1速度提升200%，较iPhone16Pro的高通基带能效优化30%，成为苹果迄今最强通信芯片。

通信能力再升级的iPhone Air同步配备自研N1芯片，集成Wi-Fi7与蓝牙5.3功能。配色方案提供深空黑、云白、浅金、天蓝四种选择，满足多元审美需求。行业分析师指出，这款通过结构重构实现技术突破的新品，或将重新定义高端智能手机的设计标准，其eSIM战略更预示着全球通信设备的发展新方向。

举报

  • 相关推荐
关键词：

  • 苹果发布会前瞻：最大看点iPhone Air iPhone17或成国内首款无卡槽手机

    苹果公司即将于北京时间2025年9月10日发布的iPhone17系列，或将创造中国手机市场新纪录——成为首款取消物理SIM卡槽的智能手机。 据产业链消息，该系列中的iPhone17Air机型将采用极致轻薄设计，机身厚度仅约5.5毫米，较前代缩减25%，为此彻底取消传统卡槽，全面转向eSIM技术。

    ​iPhone17 ​eSIM技术 ​手机市场

  • 苹果的牙膏“挤爆了”！小米卢伟冰锐评iPhone 17：Air非常惊艳 Pro辨识度拉满

    苹果的发布会已经结束了，四款iPhone 17都悉数登场，而小米卢伟冰也对新机进行了点评。 看过苹果新品发布会后，小米集团合伙人/总裁、手机部总裁、小米品牌总经理卢伟冰也是给出自己的观点，称今年将会是手机形态变化的大年，值得期待。

    ​iPhone ​17 ​苹果发布会

  • iPhone 17、iPhone Air、iPhone 17 Pro一图配置对比 哪个是你的菜

    今天凌晨，苹果发布了众所期待的iPhone 17系列产品，包含iPhone 17、iPhone Air和iPhone 17 Pro/Max，各款在配置上各有特色，满足不同用户需求。 屏幕方面，iPhone 17 Pro/Max提供6.9英寸或6.3英寸超视网膜XDR显示屏，支持ProMotion自适应刷新率技术、全天候显示与灵动岛功能。 iPhone Air配备6.5英寸屏幕；iPhone 17则是6.3英寸屏幕，全部看齐了iPhone 17 Pro。 机身材质上，iPhone 17 Pro采用铝金属一体

    ​iPhone ​17 ​iPhone

  • 苹果史上最薄的手机 影视飓风Tim现场掰iPhone Air

    昨日，苹果2025秋季发布会公布新款手机iPhone17系列，并推出主打轻薄的iPhone Air。 而在苹果发布会结束后，影视飓风Tim立刻来到现场，线下对iPhone17系列实机进行了拍摄。 据悉，iPhone Air机身厚度仅5.5mm，约为三个硬币那么厚。 在视频中，Tim不仅全面解析了Air系列的极致轻薄设计、标准版的性价比大招，甚至还在现场直接上手试着掰了一下iPhone Air，测试新机钛合金的结构强度�

    ​iPhone17系列 ​iPhone ​Air

  • 新增橙色配色 iPhone 17 Pro丑吗！网友吐槽发布会牙膏挤爆：苹果客服回应

    iPhone 17系列四款新机发布后，你觉得哪个版本外形最丑？ 北京时间9月10日凌晨1点，苹果召开秋季新品发布会。而后 苹果的牙膏挤爆了登上微博热搜。 一众网友认为iPhone 17系列有多项重大升级，也有网友直呼 iPhone17Pro 丑” 有点像充电宝。

    ​iPhone ​17 ​苹果发布会

  • iPhone 17标准版才是“系列真神”！牙膏挤爆的原因揭秘：iPhone 16销量不足Pro系列三分之一

    苹果四款新iPhone已经发布，这次竞争力最强的毫无疑问就是标准版了。 首先就是弥补了多年遗憾，iPhone 17标准版终于加入了Pro Motion高刷，屏幕完全看齐Pro，支持1-120Hz动态刷新率，也支持了全天候显示。 这是以往iPhone标准版最大的痛点，在如今REDMI百元机都普及高刷的时代，终于跟上了时代的进步，标准版用户再也不低人一等了。

    ​iPhone ​Pro ​Motion高刷

  • iPhone 17系列今晚发布：苹果发布会新品揭晓

    iPhone17Pro/Max采用全新三摄布局，三颗镜头均升级至4800万像素，新增8K视频录制及前后摄像头同录功能。Apple Watch产品线同步迭代，Ultra3支持5G与卫星通信，屏幕亮度显著提升;Series11搭载S11芯片，或新增睡眠评分功能;SE3则通过增大屏幕尺寸补足功能短板。 配件生态方面，AirPods Pro3将引入心率监测

  • 国内首款eSIM手机！iPhone Air国行eSIM激活教程来了

    今日，iPhone Air发布，新机没有实体SIM卡槽，全球统一采用eSIM，这也是国内首款eSIM手机。 目前，仅有中国联通为iPhone Air国行版提供eSIM支持，对应型号A3518。 据了解，苹果已在官网发布iPhone Air国行eSIM激活教程，具体如下： 要在iPhone Air上激活eSIM，请前往中国联通门店，门店工作人员将协助用户进行必要的身份验证并激活eSIM。

    ​iPhone ​Air ​eSIM

  • 吴彦祖现身苹果发布会：超期待用上iPhone 17系列

    今日凌晨，苹果秋季新品发布会落下帷幕，iPhone17系列携诸多创新亮点登场，引发科技圈与消费者的高度关注，众多明星达人纷纷表达对新机的喜爱，其中吴彦祖的动态更是成为焦点。 发布会结束后，吴彦祖第一时间在微博发文:“时隔多年又来Apple Park了!这幢建筑真的是极简风杰作，任何建筑爱好者都会喜欢!很开心能与@TimCook 见面交流，超级期待在我日后的创作中可以使用新

    ​苹果发布会 ​iPhone17 ​吴彦祖

  • 彻底抛弃实体SIM卡槽！iPhone Air全球统一搭载eSIM

    苹果在今天的发布会上推出了超薄的iPhone Air机型，虽然机身非常惊艳，但也放弃了一些规格。 这是苹果第一次全球统一搭载eSIM，从设计上就取消了实体卡槽。 苹果介绍，相比具备数十年历史”的塑料实体卡，eSIM用起来更方便，安全性更高。 多年前，我们率先推出了eSIM，现在它已成为行业标准。与使用了几十年的塑料SIM卡相比，eSIM更易于使用

    ​iPhone ​Air ​eSIM

今日大家都在搜的词：

热文

  • 3 天
  • 7天

站长商机

广告

商务合作 侵权投诉 广告服务 版权声明 招聘

©CopyRight 2002-2020 CHINAZ.COM