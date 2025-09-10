旧款Apple Watch也将支持高血压警报：涉及这三款

站长之家（ChinaZ.com）9月10日 消息:苹果在发布Apple Watch Series11与Ultra3两款新品之际，同步宣布了一项惠及旧款用户的重大更新——通过即将到来的watchOS26系统升级，Apple Watch Series9、Series10以及Ultra2三款旧机型也将新增高血压警报功能。这一举措意味着，部分持有旧款设备的用户无需更换新表，即可享受到这一前沿的健康监测服务。

watchOS26正式版定于9月15日正式向全球用户推送。新增的高血压警报功能依托于Apple Watch内置的光学心率传感器，通过精密分析用户血管对心跳产生的微妙反应，实现持续、实时的健康监测。该功能在后台静默运行，不会干扰用户的日常使用。

系统会在为期30天的时间里，对收集到的数据进行综合评估与分析。一旦检测到用户存在持续的高血压趋势，便会立即向用户发出警报，提醒其关注血管健康状况。整个监测过程无需用户进行任何额外操作，只需像往常一样佩戴Apple Watch，即可实现长期、被动的血管健康跟踪。

值得注意的是，这一高血压警报功能并非面向所有用户开放。苹果明确指出，该功能主要适用于年龄在22岁及以上、未曾被诊断为高血压且非孕期的用户群体。苹果方面表示，希望通过引入这一功能，为用户提供早期的健康风险预警，鼓励他们在发现潜在健康问题时及时调整生活方式或寻求专业医疗建议，从而有效降低严重心血管疾病的发生风险。

此次watchOS26的更新，不仅为旧款Apple Watch用户带来了实质性的健康监测升级，也再次彰显了苹果在智能穿戴设备健康管理领域的领先地位。随着9月15日的日益临近，全球Apple Watch用户正翘首以盼这一健康新功能的到来。

（举报）