影视飓风连续4年给员工换新iPhone 全员可得iPhone 17 Pro Max

2025-09-10 11:22 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 9月10日 消息:今天凌晨，苹果公司正式推出新一代iPhone17 系列手机，此次共带来iPhone 17、iPhone Air、iPhone 17 Pro、iPhone 17 Pro Max四款机型，瞬间成为科技圈焦点。而就在新品发布后不久，另一则消息也在网络上引发了广泛关注与热议——知名数码媒体影视飓风给每位员工送了一台iPhone 17 Pro Max。

有网友晒出的截图显示，影视飓风创始人潘天鸿（Tim）在内部聊天群中发布了这一福利消息。他表示：“老规矩，每人一台iPhone 17 Pro Max（也可以自选别的型号），不管你是实习还是刚入职，只要今天这个时点你在公司，就会得到一台。”不仅如此，考虑到公司赠予个人需要缴纳个税，潘天鸿还贴心承诺公司会承担这笔税费，让员工们大可放心领取。

从截图信息中还能看到，该内部聊天群共有 154 名成员。即便按照iPhone 17 Pro Max最低配置256GB版本 9999 元的价格来计算，此次影视飓风为员工购买新机的支出也超过了 150 万元，如此豪气的福利着实令人惊叹。

值得一提的是，这已经是影视飓风连续第四年赠送员工iPhone新机。回顾过往， 2022 年，公司为员工送上了iPhone 14 Pro； 2023 年，赠送的是iPhone 15 Pro； 2024 年，则是iPhone 16 Pro。每年苹果新品发布后，影视飓风都以这样的方式表达对员工的关怀与重视，这一传统也成为了公司文化的一部分。

影视飓风此次的举动在网络上引发了众多网友的羡慕，大家纷纷留言表示“又是别人家的公司”“这样的老板请给我来一打”。这一事件不仅展现了影视飓风对员工的慷慨，也在一定程度上提升了公司的品牌形象和员工归属感，同时也为科技圈增添了一则温暖又有趣的话题。

