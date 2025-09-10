AI日报：腾讯开源图像模型HunyuanImage2.1；​爱诗科技获6000万美元融资；​Freepik上线豆包Seedream4.0图像模型

欢迎来到【AI日报】栏目!这里是你每天探索人工智能世界的指南，每天我们为你呈现AI领域的热点内容，聚焦开发者，助你洞悉技术趋势、了解创新AI产品应用。

1、腾讯升级混元生图模型混元Image 2.1，支持写字、2k分辨率

腾讯混元发布了最新生图模型‘混元图像2.1（HunyuanImage2.1）’，支持原生2K分辨率图像生成，具备强大的复杂语义理解和跨领域泛化能力，同时支持中英文输入和高质量文本生成。该模型已在Hugging Face和GitHub上开源，为视觉创作者提供了更高效的创作工具，并为未来多模态图像生成模型的研发奠定了基础。

【AiBase提要:】 🌟 支持原生2K分辨率，提升图像生成质量与效率。 🖌️ 具备强大的复杂语义理解能力，支持高质量的文本生成。 🔧 开源模型已上线，开发者可基于其进行研究与开发。 详情链接:https://hunyuan.tencent.com/image

2、爱诗科技获 6000 万美元 B 轮融资，阿里巴巴领投

爱诗科技在AI视频生成领域取得了显著进展，不仅完成了大规模融资，还推出了领先的技术产品，并计划通过开放平台推动技术普及。

【AiBase提要:】 🌟 爱诗科技完成6000万美元 B 轮融资，阿里巴巴领投，创下国内视频生成领域最大融资记录。 🎥 自研视频生成大模型 PixVerse V5 在图生视频领域排名第一，用户规模突破1亿。 🌐 公司计划推出开放平台 API，推动视频生成技术的规模化应用，助力更多用户参与创作。

3、Freepik 上线豆包 Seedream 4.0 图像模型，premium+会员可无限使用图片

Freepik正式上线了全新的豆包Seedream4.0图像模型，引起了设计师和创作者的广泛关注。该模型在技术上进行了显著提升，支持生成2K和4K高分辨率图像，并提供多种纵横比选择，满足不同设计需求。同时，Premium+和Pro会员可享受无限图像生成特权，进一步提升了用户体验。此外，火山引擎也推出了Seedream4.0的API，为大规模图像处理提供了便利。

【AiBase提要:】 🌟 Seedream4.0支持生成2K和4K高分辨率图像，提升创作质量。 💼 Premium+和Pro会员享受无限图像生成特权，增强使用体验。 📈 火山引擎上线Seedream4.0 API，便于大规模图像处理。

4、800亿参数只用30亿！阿里千问3新模型推理速度暴增10倍

阿里巴巴通义千问团队推出的Qwen3-Next-80B-A3B-Instruct模型，通过创新的MoE专家混合架构实现了高效率与高性能的结合。该模型在保持强大功能的同时，显著降低了计算成本和资源消耗，为AI开发者提供了前所未有的便利。

【AiBase提要:】 🧠 采用MoE专家混合架构，实现高效推理与低资源消耗。 ⚡ 推理速度提升至Qwen3-32B的10倍以上，处理长上下文更高效。 💰 训练成本大幅下降，推动更多机构参与大模型开发。

5、微软启动AI供应商多元化策略，将在Office 365中集成Anthropic技术

微软开始在Office 365中引入Anthropic的AI技术，标志着其与OpenAI合作关系的调整。这一举措反映了微软对AI供应链多样化的重视，并可能影响整个AI行业的合作模式。

【AiBase提要:】 🧠 微软将Anthropic的AI技术整合到Office 365中，以增强功能表现。 🤝 微软与Anthropic的合作是基于技术性能考量，而非谈判策略。 🚀 微软正推进AI技术的自主研发，减少对外部供应商的依赖。

6、首款 AI Agent浏览器 Fellou CE发布，打造“无缝衔接”的体验

Fellou CE 是一款能够执行复杂任务的自主 AI 浏览器，旨在提升用户工作效率。它通过自然对话和无缝体验，帮助用户简化工作流程，增强创造力。同时，Fellou 正致力于构建一个开放的智能生态系统，以持续改进用户体验和保障隐私。

【AiBase提要:】 🧠 Fellou CE 是一款 AI 浏览器，能够执行复杂任务，提高用户的工作效率。 🌐 它通过自然语言交互和无缝体验，简化了用户的工作流程。 🔒 Fellou 致力于构建开放的智能生态系统，保障用户的隐私与数据安全。 详情链接:https://fellou.ai/

7、清华团队开源 GUAVA：0.1秒一张照片秒变 3D 数字人

清华团队开源 GUAVA：0.1秒一张照片秒变 3D 数字人，该技术通过创新的EHM模型和3D高斯泼溅技术，实现了快速且高质量的3D数字人生成，具有广泛的应用前景。

【AiBase提要:】 🚀 GUAVA 技术能在0.1秒内通过一张照片生成3D 数字人，速度惊人。 🎨 其核心技术 EHM 模型和3D 高斯泼溅确保了高质量的表情还原和快速渲染。 💡 GUAVA 广泛应用于自媒体、直播、电商和教育等多个领域，提升效率与用户体验。 详情链接:https://github.com/Pixel-Talk/GUAVA https://eastbeanzhang.github.io/GUAVA/

8、Claude升级:一键生成Excel、PPT、PDF，办公文件秒变“现成品”

Claude助手新增了直接生成和编辑多种办公文件的功能，提升了用户的工作效率。该功能已向部分用户开放预览，并将在未来扩展至更多用户。

【AiBase提要:】 📊 Claude支持生成和编辑Excel、Word、PPT和PDF文件，实现快速成果转化。 ⚡ 功能面向Max、Team和Enterprise版本用户提供预览，Pro用户将陆续获得权限。 🤝 Claude作为数字合作者，能执行代码并处理文件，提升项目协作能力。

