小米智能音箱多彩版发布：售价199元

站长之家（ChinaZ.com）9月9日 消息:今日上午，小米正式推出首款多配色智能音箱——小米智能音箱多彩版，即日起以199元售价开启全渠道销售。这款新品在延续经典声学配置的基础上，首次引入霜白色、沧蓝、麦黄、松绿、醇红五款潮流配色，加上原有的灰色版本，共提供六种选择，成为小爱音箱产品线中配色最丰富的系列。

据小米官方介绍，多彩版音箱在外观设计上实现两大突破:首次采用网布材质包裹机身，搭配顶部环形灯带，较前代塑料外壳更具质感;这也是小爱音箱时隔五年首次进行工业设计迭代。新增配色方案经过市场调研筛选，可适配北欧、日式、工业风等主流家居风格，满足用户对智能设备的美学需求。

声学配置方面，多彩版延续了2英寸全频扬声器搭配低频增强风管的经典组合，通过优化声学结构实现360°环绕发声。功能升级成为最大亮点:搭载第三代小爱同学，支持情感化音色与连续多轮对话，用户可随时打断交互;AI大模型问答系统可处理复杂指令，涵盖生活百科、教育辅导等场景;远程车控功能支持车辆状态查询与基础操作，与小米汽车生态形成联动。

智能家居控制方面，新品内置蓝牙MESH网关，可稳定连接门锁、灯具等300+设备，较Wi-Fi连接稳定性提升40%，搭配中枢网关可实现本地化控制。支持连续指令识别技术，用户可通过单句语音同时操控空调、窗帘等多设备联动，响应速度较前代提升30%。

行业分析师指出，小米此次通过色彩策略切入细分市场，既保持了199元的价格竞争力，又通过设计创新提升产品溢价空间。据IDC数据，2024年Q2中国智能音箱市场出货量同比下降12%，但带屏及高端产品占比提升至38%，显示用户需求正向品质化转型。

目前，小米智能音箱多彩版已在小米商城、京东、天猫等平台同步开售，首销期赠送价值99元的QQ音乐会员季卡。线下渠道方面，全国2000余家小米之家同步陈列全色系产品，消费者可现场体验不同配色与家居场景的适配效果。

（举报）