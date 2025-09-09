首页 > 原创 > 关键词  > 小米智能音箱最新资讯  > 正文

小米智能音箱多彩版发布：售价199元

2025-09-09 11:21 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）9月9日 消息:今日上午，小米正式推出首款多配色智能音箱——小米智能音箱多彩版，即日起以199元售价开启全渠道销售。这款新品在延续经典声学配置的基础上，首次引入霜白色、沧蓝、麦黄、松绿、醇红五款潮流配色，加上原有的灰色版本，共提供六种选择，成为小爱音箱产品线中配色最丰富的系列。

史上第一款！小米智能音箱多彩版发布：共六款配色 199 元

据小米官方介绍，多彩版音箱在外观设计上实现两大突破:首次采用网布材质包裹机身，搭配顶部环形灯带，较前代塑料外壳更具质感;这也是小爱音箱时隔五年首次进行工业设计迭代。新增配色方案经过市场调研筛选，可适配北欧、日式、工业风等主流家居风格，满足用户对智能设备的美学需求。

声学配置方面，多彩版延续了2英寸全频扬声器搭配低频增强风管的经典组合，通过优化声学结构实现360°环绕发声。功能升级成为最大亮点:搭载第三代小爱同学，支持情感化音色与连续多轮对话，用户可随时打断交互;AI大模型问答系统可处理复杂指令，涵盖生活百科、教育辅导等场景;远程车控功能支持车辆状态查询与基础操作，与小米汽车生态形成联动。

智能家居控制方面，新品内置蓝牙MESH网关，可稳定连接门锁、灯具等300+设备，较Wi-Fi连接稳定性提升40%，搭配中枢网关可实现本地化控制。支持连续指令识别技术，用户可通过单句语音同时操控空调、窗帘等多设备联动，响应速度较前代提升30%。

行业分析师指出，小米此次通过色彩策略切入细分市场，既保持了199元的价格竞争力，又通过设计创新提升产品溢价空间。据IDC数据，2024年Q2中国智能音箱市场出货量同比下降12%，但带屏及高端产品占比提升至38%，显示用户需求正向品质化转型。

目前，小米智能音箱多彩版已在小米商城、京东、天猫等平台同步开售，首销期赠送价值99元的QQ音乐会员季卡。线下渠道方面，全国2000余家小米之家同步陈列全色系产品，消费者可现场体验不同配色与家居场景的适配效果。

史上第一款！小米智能音箱多彩版发布：共六款配色 199元

举报

  • 相关推荐
关键词：

  • 699元 小米智能家庭屏8 云台版正式发布：360°看家、支持微信沟通

    今日，小米智能家庭屏8云台版正式发布，售价699元。 小米智能家庭屏8云台版搭载500万像素镜头，镜头水平角度360，垂直方向支持上下共30手动调节，搭配F1.6大光圈镜头，官方宣称呈现3K超清画质。 该机内置高感光灵敏度图像传感器，微弱光线下也能彩色成像，同时内置红外补光灯，夜视距离10米，无光环境也能清晰成像。 小米智能家庭屏8云台版支持AI看护功能，家人、孩�

    ​小米智能家庭屏8 ​云台版发布 ​AI看护功能

  • INDEMIND亮相2025科技创变者大会，以机器人空间智能技术解锁具身智能新边界

    9月5日，2025科技创变者大会在北京落幕。本届大会聚焦“具身智能+产业智变新引擎”主题，汇聚行业力量探讨具身智能的前沿创新与产业变革。INDEMIND作为领军企业，展示了家用扫地、家用陪伴、商用服务三大品类机器人空间智能平台，呈现了在具身智能领域的突破性成果，赢得广泛关注。公司联合创始人兼CTO分享了技术理念与实践经验，推动行业思考。INDEMIND致力于机器人空间智能技术研发，推动机器人从自动化工具向自主智能终端演进，产品已在家用清洁、商用巡检等多元场景规模化落地，业务覆盖全球十多个国家和地区。

    ​科技创变者大会 ​具身智能 ​产业智变

  • UPDF移动端2.0发布：效率与智能双升级

    UPDF移动端2.0全新上线，带来全面升级的PDF处理体验。新版本界面更简洁直观，分为首页、创建、文件、工具四大模块，支持文档扫描、格式转换、编辑批注、电子签名等全链路功能。新增AI智能总结、翻译、问答能力，提升学习办公效率。支持跨平台同步和云端存储，满足学生、职场人士及自由职业者的多样化需求，真正实现移动端高效处理PDF。

    ​PDF编辑 ​移动办公 ​文件管理

  • 小笨智能机器人登上《新闻联播》，揭秘上合峰会天津边检的智能“巡检员”

    2025年上合组织峰会在天津举办，这是中国时隔7年再次承办该峰会，也是上合组织成立以来规模最大的一届。峰会期间，智能服务机器人“小笨智能”在天津边检承担引导咨询工作，通过多语种服务提升通关效率30%，并亮相央视报道。该机器人已服务超1.5万家单位，覆盖政务、医疗、会展等多场景，体现“人工智能+场景创新”的应用理念，专注于解决实际业务痛点而非技术炫技。

    ​上海合作组织峰会 ​天津边检 ​智能服务机器人

  • 三星Galaxy手机：AI创新领航 重塑智能生活新范式

    三星通过Galaxy AI技术重塑智能手机体验，推出Galaxy S25系列和折叠屏Z系列，实现“零延迟”智能交互。产品支持即圈即搜、AI创作辅助和跨应用协同办公，大幅提升信息获取与创作效率。折叠屏设计拓展多任务处理能力，让用户在办公、生活和创意领域更高效从容，引领智能生活新趋势。

    ​人工智能 ​移动效率革命 ​Galaxy

  • 转化率提升35%，淘宝智能客服成首单转化秘密武器？

    ​在电商圈，客服终于从“接待员”变成了“销售员”。 淘宝近日刚发布的店小蜜5.0，让智能客服第一次和成交额正面挂钩:成交转化率提升35%。这意味着什么?意味着过去商家最怕的“临门一脚掉单”，正在被AI补上。 在流量越来越贵的当下，客服环节的重要性被无限放大。谁的客服更聪明、能多带单，谁就能在竞争中拿到更多生意。 那么淘宝为什么要在此时推出5.0?这会不

    ​电商客服 ​AI客服 ​淘宝店小蜜

  • 蝉妈妈 AI：打造电商人专属智能助手，技术实力引领行业革新

    蝉妈妈AI通过“独家电商数据库+AI大语言模型”技术融合，精准定位为电商营销助手。其创新构建“对话交互+多智能体”框架，提供数据分析与内容创作两大核心模块，帮助中小商家降低运营门槛、提升效率。该工具通过智能选品、爆款仿写、视频脚本解析等功能，实现从数据解读到内容生成的全链路智能化，助力电商行业实现普惠化智能变革。

    ​电商AI ​数据分析 ​内容创作

  • 祝贺！诺云荣登“人工智能+”新质生产力领航企业百强！

    2025年9月8日，国务院发布人工智能发展指导意见后，诺云凭借AI营销创新实践入选“人工智能+新质生产力百强榜单”，成为河南唯一入选企业。作为数字化营销技术服务商，诺云提供企业直播SaaS系统与私域运营工具，覆盖电商直播、企业培训等全场景需求。已服务超20万家企业，覆盖3亿用户，拓展至零售、教育等150多个行业，客户包括携程、华为等头部机构。诺云将持续深化AI技术应用，激发新质生产力潜能。

    ​人工智能 ​新质生产力 ​AI营销

  • 喜临门的“双面”智能：攻高端、促普及

    喜临门2025年上半年业绩稳步增长，营收40.21亿元同比增1.59%，净利润2.66亿元同比增14.04%。公司通过智能睡眠产品双线布局，高端与大众市场并行，毛利率提升至36.28%。渠道优化与成本控制成效显著，费用同比下降。未来将持续强化研发，深化智能睡眠生态布局，提升市场渗透率。

    ​喜临门 ​业绩说明会 ​2025半年报

  • Aqara 亮相 IFA 2025，全方位呈现空间智能体验

    2025年9月5日，Aqara亮相柏林国际电子消费品展览会（IFA），展示其空间智能创新成果。作为全球智能家居领导品牌，Aqara通过多款新品呈现从被动控制到主动服务的智能化跨越，覆盖住宅、办公、酒店等多场景应用。公司拥有1800多项专利，产品接入主流生态平台，并积极推动Matter标准统一。Aqara持续拓展全球市场，业务覆盖欧美、中东及东南亚，通过线上线下协同发展，构建完善销售网络，致力于为用户提供无缝智能体验。

    ​德国柏林国际电子消费品展览会 ​Aqara ​科技创新

今日大家都在搜的词：

热文

  • 3 天
  • 7天

站长商机

广告

商务合作 侵权投诉 广告服务 版权声明 招聘

©CopyRight 2002-2020 CHINAZ.COM