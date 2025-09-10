iPhone首现2TB内存！iPhone17系列价格公布

站长之家（ChinaZ.com）9月10日 消息:苹果公司正式公布了iPhone17全系国行价格，此次定价策略可谓别出心裁，不仅突破了以往的价格下限，更将上限提升至全新高度。

本次iPhone17全系产品做出重大调整，取消了128GB入门版本，改为256GB起步。

其中，iPhone17标准版虽维持5999元的起售价，但相当于让消费者以相同价格直接升级至256GB存储，实现了“原地升杯”。而且，这并非苹果单纯让利消费者，而是巧妙卡位6000元以内的国家补贴政策，上市即可立减500元，到手价仅5499元，这一策略有望吸引大量用户。此外，256GB和512GB版本的iPhone17价格相较于iPhone16均降低了1000元。

除标准版外，其他机型价格基本保持稳定，主要变化源于取消128GB版本导致的起步价提升，不过整体价格并未大幅上扬。值得一提的是，iPhone17Pro Max新增了2TB版本，这在苹果历史上尚属首次，其价格也一举突破iPhone价格天花板，高达17999元，成为史上最贵的iPhone机型。

具体价格方面，iPhone17各版本售价分别为:256GB版本5999元，512GB版本7999元;

iPhone Air的256GB、512GB、1TB版本售价依次为7999元、9999元、11999元;

iPhone17Pro的256GB、512GB、1TB版本售价分别为8999元、10999元、12999元;

iPhone17Pro Max的256GB、512GB、1TB、2TB版本售价分别为9999元、11999元、13999元、17999元。

此次iPhone17全系国行价格的公布，展现了苹果在定价策略上的灵活性与创新性，既满足了不同消费者的需求，又进一步拓展了高端市场的边界。

