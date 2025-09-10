首页 > 原创 > 关键词  > iPhone17价格最新资讯  > 正文

iPhone首现2TB内存！iPhone17系列价格公布

2025-09-10 08:44 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）9月10日 消息:苹果公司正式公布了iPhone17全系国行价格，此次定价策略可谓别出心裁，不仅突破了以往的价格下限，更将上限提升至全新高度。

本次iPhone17全系产品做出重大调整，取消了128GB入门版本，改为256GB起步。

其中，iPhone17标准版虽维持5999元的起售价，但相当于让消费者以相同价格直接升级至256GB存储，实现了“原地升杯”。而且，这并非苹果单纯让利消费者，而是巧妙卡位6000元以内的国家补贴政策，上市即可立减500元，到手价仅5499元，这一策略有望吸引大量用户。此外，256GB和512GB版本的iPhone17价格相较于iPhone16均降低了1000元。

iPhone 17/ 16 全系价格对比：标准版降价支持国补 Pro Max顶配 17999 元史上最贵

除标准版外，其他机型价格基本保持稳定，主要变化源于取消128GB版本导致的起步价提升，不过整体价格并未大幅上扬。值得一提的是，iPhone17Pro Max新增了2TB版本，这在苹果历史上尚属首次，其价格也一举突破iPhone价格天花板，高达17999元，成为史上最贵的iPhone机型。

具体价格方面，iPhone17各版本售价分别为:256GB版本5999元，512GB版本7999元;

iPhone Air的256GB、512GB、1TB版本售价依次为7999元、9999元、11999元;

iPhone17Pro的256GB、512GB、1TB版本售价分别为8999元、10999元、12999元;

iPhone17Pro Max的256GB、512GB、1TB、2TB版本售价分别为9999元、11999元、13999元、17999元。

此次iPhone17全系国行价格的公布，展现了苹果在定价策略上的灵活性与创新性，既满足了不同消费者的需求，又进一步拓展了高端市场的边界。

举报

  • 相关推荐
关键词：

  • 最贵iPhone诞生 网友：iPhone17 Pro长得像充电宝

    今日凌晨，苹果正式发布iPhone17Pro与iPhone17Pro Max，以颠覆性设计语言与技术创新引发行业震动。这款被称作"苹果近五年最大外观革新"的旗舰机型，首次采用航空级铝合金一体成型机身，通过多道锻造工艺与精密阳极氧化处理，在实现轻量化的同时确保结构强度，彻底告别前代钛金属方案。 机身设计呈现显著功能导向特征:背部配备横向矩阵式金属凸台，集成VC均热板散�

  • 苹果发布会前瞻：最大看点iPhone Air iPhone17或成国内首款无卡槽手机

    苹果公司即将于北京时间2025年9月10日发布的iPhone17系列，或将创造中国手机市场新纪录——成为首款取消物理SIM卡槽的智能手机。 据产业链消息，该系列中的iPhone17Air机型将采用极致轻薄设计，机身厚度仅约5.5毫米，较前代缩减25%，为此彻底取消传统卡槽，全面转向eSIM技术。

    ​iPhone17 ​eSIM技术 ​手机市场

  • 罗永浩悬赏10万征集西贝预制菜线索 还送iPhone17

    近日，罗永浩吐槽西贝预制菜一事持续发酵，迅速登上热搜并引发广泛热议。 9月11日，西贝餐饮创始人、CEO贾国龙针对此事作出回应，明确表示目前西贝门店的所有菜品均非预制菜，并宣布自9月12日起，西贝全国所有门店后厨将对外开放，以证清白。然而，贾国龙同时指出，罗永浩的言论对西贝商誉造成了重大影响，西贝方面将通过法律途径进行维权，但他本人不会直接回�

    ​罗永浩 ​西贝预制菜 ​贾国龙回应

  • iPhone17系列登场！苹果官网下架iPhone16Pro系列

    今天凌晨，苹果公司如期举办新品发布会，正式推出iPhone17、iPhone Air、iPhone17Pro和iPhone17Pro Max四款新机型。这一系列新品的亮相，瞬间吸引了全球科技爱好者的目光，同时也引发了苹果产品阵容的重大调整。 随着iPhone17系列的发布，苹果官网迅速做出反应，iPhone16Pro和iPhone16Pro Max两款机型悄然下架。目前，在苹果官网的产品列表中，已经无法找到iPhone16Pro的购买选项，仅剩下iPho

    ​iPhone17 ​苹果发布会 ​iPhone

  • iPhone 17、iPhone Air、iPhone 17 Pro一图配置对比 哪个是你的菜

    今天凌晨，苹果发布了众所期待的iPhone 17系列产品，包含iPhone 17、iPhone Air和iPhone 17 Pro/Max，各款在配置上各有特色，满足不同用户需求。 屏幕方面，iPhone 17 Pro/Max提供6.9英寸或6.3英寸超视网膜XDR显示屏，支持ProMotion自适应刷新率技术、全天候显示与灵动岛功能。 iPhone Air配备6.5英寸屏幕；iPhone 17则是6.3英寸屏幕，全部看齐了iPhone 17 Pro。 机身材质上，iPhone 17 Pro采用铝金属一体

    ​iPhone ​17 ​iPhone

  • 库克称最爱橙色新iPhone：17 Pro是迄今最先进iPhone

    今日，苹果公司举办了备受瞩目的2025秋季新品发布会，正式推出了新一代iPhone17系列手机。此次新品不仅在配置和外形上实现了大幅提升，配色方面也带来了全新变化，为消费者提供了更多个性化选择。 发布会后，苹果首席执行官库克在接受采访时难掩兴奋之情，表示对今年iPhone17系列的所有配色都十分喜爱。当被问及最钟爱哪个配色时，库克毫不犹豫地选择了星宇橙色，称�

    ​iPhone17系列 ​苹果发布会 ​iPhone17Pro

  • 苹果的障眼法！iPhone 17视频续航猛增11小时：对比的竟是iPhone 13

    那么iPhone 17系列相比于上代iPhone 16的续航对比究竟怎样呢，根据官网数据，iPhone17系列满电状态下的续航表现如下： iPhone 17视频播放最长可达30小时、iPhone 17 Pro视频播放最长可达31小时、iPhone 17 Pro Max视频播放最长可达37小时、iPhoneAir视频播放最长可达27小时。

    ​iPhone ​17 ​苹果发布会

  • iPhone 17这场仗，苹果要在抖音打

    ​距离iPhone17发售还剩下一周多，库克向抖音请“援兵”了。 近日，Apple Store官方旗舰店入驻抖音商城，销售iPhone、iPad、MacBook等苹果全系产品。截至目前，这家店铺已上架188件商品，吸引超214万粉丝，且仍在不断增长中。 此外，上述店铺已发布7条视频，以苹果员工介绍iPhone使用技巧为主，单条视频收到的红心介于几百至几千个之间。 抖音方面表示，9月10日发布的苹果新品�

    ​iPhone17 ​Apple ​Store

  • iPhone 17系列与16系列电池对比：iPhone 17 Pro Max史上最强续航

    今日，苹果正式发布iPhone 17系列，根据苹果官网信息，iPhone 17Pro Max成为史上最强续航的iPhone。 iPhone17系列满电状态下的续航表现如下： iPhone 17视频播放最长可达30小时、流媒体视频播放最长可达27小时。 iPhone 17 Pro视频播放最长可达31小时、流媒体视频播放最长可达28小时。 iPhone 17 Pro Max视频播放最长可达37小时、流媒体视频播放最长可达33小时。

    ​iPhone ​17 ​续航表现

  • iPhone 17系列发布后 苹果官网下架iPhone 16 Pro

    今天凌晨，iPhone 17、iPhone Air、iPhone 17 Pro和iPhone 17 Pro Max正式发布。 随着新品的亮相，iPhone 16 Pro和iPhone 16 Pro Max从苹果官网下架，目前苹果官网已经无法下单iPhone 16 Pro，产品列表中仅有iPhone 17 Pro、iPhone Air、iPhone 17、iPhone 16和iPhone 16e等机型。

    ​iPhone ​17 ​iPhone

今日大家都在搜的词：

热文

  • 3 天
  • 7天

站长商机

广告

商务合作 侵权投诉 广告服务 版权声明 招聘

©CopyRight 2002-2020 CHINAZ.COM