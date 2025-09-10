库克称橙色新iPhone：17 Pro是迄今进iPhone

站长之家（ChinaZ.com）9月10日 消息:今日，苹果公司举办了备受瞩目的2025秋季新品发布会，正式推出了新一代iPhone17系列手机。此次新品不仅在配置和外形上实现了大幅提升，配色方面也带来了全新变化，为消费者提供了更多个性化选择。

发布会后，苹果首席执行官库克在接受采访时难掩兴奋之情，表示对今年iPhone17系列的所有配色都十分喜爱。当被问及最钟爱哪个配色时，库克毫不犹豫地选择了星宇橙色，称其独特而迷人。

值得一提的是，本次发布会上，苹果还正式发布了iPhone17Pro机型。库克在介绍时自豪地表示，iPhone17Pro是迄今为止最先进的iPhone，无论是性能还是功能都达到了新的高度。他热情邀请用户亲自体验新机，感受iPhone17系列带来的震撼升级。

此外，库克还透露了一个有趣的信息:整场苹果2025秋季新品发布会都是由iPhone17Pro拍摄完成的。这一细节不仅展示了新机的强大拍摄能力，也体现了苹果对自家产品的充分自信。

在规格方面，iPhone17Pro系列背部全部配备了4800万融合式镜头，同时新增了全新4800万长焦镜头，支持光学品质的8X倍率（等效200mm），让用户在拍摄远距离景物时也能获得清晰细腻的画面。此外，新机还支持ProRes RAW拍摄，为专业摄影师和视频创作者提供了更多创作可能性。

