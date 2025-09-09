iPhone 17系列今晚发布：苹果发布会新品揭晓

站长之家（ChinaZ.com）9月9日 消息:北京时间9月10日凌晨1点，苹果2024年秋季新品发布会即将拉开帷幕。此次发布会邀请函延续简约设计风格，以"前方超燃"为主题，苹果logo采用液态玻璃效果呈现，部分分析认为其热成像仪般的视觉呈现或暗示新款iPhone将强化散热系统。科技圈已进入倒计时，全球果粉将共同见证这场年度科技盛宴。

据供应链及分析师爆料，本次发布会将推出涵盖手机、可穿戴设备、平板、音频等领域的14款新品。其中iPhone17系列成为绝对焦点，苹果将首次取消Plus机型，转而推出超薄设计的iPhone17Air（厚度仅5.5毫米），搭配6.6英寸显示屏、4800万像素单摄及钛金属机身。标准版iPhone17配备6.27英寸屏幕，搭载A19芯片与8GB内存;Pro系列则升级铝合金+玻璃拼接背壳、A19Pro芯片及12GB内存，全系标配ProMotion自适应刷新率技术，实现120Hz高刷普及。

影像系统迎来重大革新，iPhone17Pro/Max采用全新三摄布局，三颗镜头均升级至4800万像素，新增8K视频录制及前后摄像头同录功能。Apple Watch产品线同步迭代，Ultra3支持5G与卫星通信，屏幕亮度显著提升;Series11搭载S11芯片，或新增睡眠评分功能;SE3则通过增大屏幕尺寸补足功能短板。

配件生态方面，AirPods Pro3将引入心率监测与主动降噪升级;第二代AirTag追踪范围扩大三倍;HomePod mini第二代升级至S9芯片;Apple TV4K第四代搭载A17Pro芯片，支持Wi-Fi6E/7协议。备受瞩目的iPad Pro将首发M5芯片，配备双前置摄像头优化视频通话场景;Vision Pro头显则通过芯片迭代与佩戴舒适性改进完成小幅升级。

随着发布会进入倒计时，全球科技媒体已架起直播设备，社交平台话题热度持续攀升。这场被视为"苹果创新力证明战"的发布会，能否通过14款新品重燃市场热情，答案即将在今晚1点揭晓。

（举报）