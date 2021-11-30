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原乐视大厦以5.73亿元拍卖成交

2021-11-30 11:55 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）11月30日 消息:据阿里拍卖信息显示，乐视网公司总部乐融大厦（原乐视大厦）以5.728亿元拍卖成交。

据悉，本次拍卖仅有1人报名，起拍价为5.73亿元，保证金5700万元，加价幅度258万元。

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2018年，乐视大厦宣布正式更名为乐融大厦。

据悉，乐融大厦是世茂工三后，贾跃亭的另一处重资产。

7月29日，贾跃亭旗下位于北京市朝阳区工体北路的世茂工三商场，以16.45亿元的价格售出。

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