原乐视大厦以5.73亿元拍卖成交

营销鬼才，乐视在自家logo上点名贾跃亭和雷军来源：财讯网 发布时间：2021-11-1612:57:50乐视视频logo又刷屏上热搜了，自年初“欠 122 亿”之后，乐视视频应用脚标的梗就停不下来了，乐视用一串打油诗，讲起了这些年经历的风风雨雨。这一次logo脚标更新为“小贾生态雷总验”，真实中夹杂着一点辛酸，辛酸中又带有一丝幽默：乐视是国内第一家做“生态”的互联网公司，却出师未捷，给友商提供了超越的机会。在自家logo上同时Cue 贾跃