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北京正式开放国内首个自动驾驶出行服务商业化试点

2021-11-25 11:02 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）11月25日 消息:今天，北京正式开放国内首个自动驾驶出行服务商业化试点，并宣布配套管理政策——《北京市智能网联汽车政策先行区自动驾驶出行服务商业化试点管理实施细则（试行）》同步出台。

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在11月25日举行的北京亦庄创新发布上，北京市高级别自动驾驶示范区工作办公室公布，北京正式开放国内首个自动驾驶出行服务商业化试点。同时发布的配套管理政策显示，在保障市场公平竞争原则的前提下，企业可采取市场化定价机制;在向乘客明确收费原则、支付方式等信息前提下，方可开启体验收费服务。这标志着国内自动驾驶领域从测试示范迈入商业化试点探索新阶段。

百度和小马智行成为首批获许开展商业化试点服务的企业，现阶段将在经开区60平方公里范围，投入不超过100辆自动驾驶车辆开展商业化试点服务。

北京市高级别自动驾驶示范区工作办公室常务副主任捷菲:这次我们为两家企业颁发了商业化试点的运营许可。未来市民可以在超过700个站点，打到自动驾驶的乘用车，车辆数应该是接近100辆。比如说在测试主体方面，会要求它首先取得示范区示范应用的许可，同时在公开道路上完成30万公里的道路测试和20万公里的载人示范应用。

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