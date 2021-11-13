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学而思：义务教育学科类校外培训服务将于12月31日截止

2021-11-13 12:34 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 11月13日消息:今天上午，学而思培优微博发布消息并配图，称学而思培优义务教育阶段的学科类校外培训服务将于2021年12月31日截止。在此之前，公司将保质保量完成用户已报名的课程服务。

同时，学而思网校发布致家长和孩子的一封信，信中提到，未来，学而思培优将全面转型素质教育。学而思素养课程在培养目标、教学内容、教学形式、评价标准等方面，均已进行升级与创新，会为孩子提供“科学益智、人文美育、少儿戏剧、编程、科学实验”等课程。

以下为信件全文:

初心如磐 笃行致远

——学而思网校给家长和学员的一封信

尊敬的家长、亲爱的学员们，你们好!

学而思网校成立于2008年，回望十三年历程，我们迈出的每一步都离不开大家的支持、信任、鼓励和建议，是你们给了网校坚定的信心和成长的动力。

回首过往，唯有感恩!

近期，根据国家“双减”要求，学而思网校义务教育阶段的学科类校外培训服务将于2021年12月31日截止。

未来，我们将专注于素质教育。根据面向未来人才需要掌握的素养能力和发展方向，推出“人文”和“科学”两大类素养课程。新的课程将以兴趣探索作为课程设计的出发点，培养孩子透过现象看本质的能力、综合实践能力和跨学科理解能力。

我们希望培养和呵护每个孩子的好奇心，让每个孩子都能热爱生活、热爱社会、热爱国家，都能在全面发展的同时发现自己的兴趣，把兴趣转化成特长，并培养成孩子受益一生的能力。

我们希望每个孩子都能够拥有改变世界的远大理想，用理想驱动进步，面向科技前沿、面向经济主战场、面向国家重大需求、面向人民生命健康，争当探索者和开拓者，为社会发展贡献自己的价值。

未来，学而思网校将继续坚守教育本质，坚持全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务，不断提升教育科技创新水平和教育教学质量，努力为培养德智体美劳全面发展的社会主义事业建设者和接班人贡献一份力量。

初心如磐，笃行致远。学而思网校愿与您携手，和孩子们一起迎接更美好的未来!

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