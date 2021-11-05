骑手是如何接单的？美团外卖公开“订单分配”算法

站长之家（ChinaZ.com）11月5日 消息:继九月份公布外卖配送的“预估送达时间”算法之后，今日美团再度宣布公开美团外卖“订单分配”算法的运行逻辑及原则。

据介绍，美团外卖后台每天都会收到大量订单，一个订单，往往意味着三端的需求:用户希望早点吃上饭、商家希望一出餐就有骑手取走、骑手希望接到的都是顺路的订单。如何保证三端体验的同时，更合理地分配订单，就是“订单分配”算法要解决的问题。美团也一直都在试着给出一个兼顾三端需求的订单分配方式。

在综合三端体验的前提下，“订单分配”算法会选择时间更宽裕、更顺路的骑手进行订单配送，让骑手在合理的劳动强度下获得更多收入。同时，针对在新手期的骑手，订单分配机制会给予一定倾斜，如为他们匹配距离近、顺路、配送难度相对更低的订单。

那么，“订单分配”算法如何判断一个骑手的时间宽裕程度和顺路程度呢?

当后台接到一个新订单时，“订单分配”算法会基于骑手当前的位置和手头已有订单量，预估出骑手如果新接该订单需要的配送时间，以及对现有订单是否产生超时影响。为保障合理的劳动强度，在预估时间时，算法会为骑手留出一定的富余时间。在对配送范围内所有骑手的送餐情况进行分析后，“订单分配”算法会把订单分配给时间充裕的骑手。

在送单过程中，骑手可参考系统建议，并根据自己的经验自主决定送单顺序。另外，针对针一些异常情况，美团优化了算法策略，目前有两项正在持续迭代的调整:一是启动“出餐后调度”试点;二是推出“主动改派”功能。

美团表示，“订单分配”算法应用的初衷是，在保障骑手安全的前提下，科学合理地为骑手分配订单，让骑手在合理的劳动强度下，获得更多收入。但在实际的订单分配过程中，发现还存在一些技术难点。不过未来将继续投入技术研发，不断提升订单分配的合理度。