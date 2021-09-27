微信更新上线群聊折叠功能 网友：全是QQ玩剩下的

继PC端可以自动登录后，微信又悄咪咪更新了新功能。
9月26日，微信更新iOS8.0.14版本，上线群聊折叠功能。用户可以通过消息免打扰下的“折叠该群聊”，选择将那些碍眼的群聊折叠。
这些被折叠的群会被固定在聊天列表的固定位置，不会被新消息时刻顶起来。此外，还可以在“免打扰”的群中关注最多4位群成员，在收到他们的消息时会收到提醒。
对此，网友纷纷直呼好用，终于可以清静些了。不过也有网友表示这都是QQ玩剩下的，啥时候能来个语音滑动条?
继PC端可以自动登录后，微信又悄咪咪更新了新功能。
9月26日，微信更新iOS8.0.14版本，上线群聊折叠功能。用户可以通过消息免打扰下的“折叠该群聊”，选择将那些碍眼的群聊折叠。
这些被折叠的群会被固定在聊天列表的固定位置，不会被新消息时刻顶起来。此外，还可以在“免打扰”的群中关注最多4位群成员，在收到他们的消息时会收到提醒。
对此，网友纷纷直呼好用，终于可以清静些了。不过也有网友表示这都是QQ玩剩下的，啥时候能来个语音滑动条?
微信8.0.14for iOS 更新啦!这次更新不仅上线了关怀模式，还有了期待已久的折叠群聊功能。和以往的更新说明——解决了一些已知问题不同，这一次微信的更新说明写得详细了一些:
9月26日，微信更新iOS 8.0.14版本，上线群聊折叠功能。用户可通过消息免打扰下的“折叠该群聊”，选择将一些群聊在聊天列表中折叠，这些被折叠的群会被固定在聊天列表的固定位置，不会被新消息时刻顶起来。
9月27日消息，腾讯微信团队在官微发布消息称，9月26日上线的微信iOS 8.0.14版本，推出了群聊折叠功能。官方介绍，用户可通过消息免打扰下的折叠该群聊”，选择将一些群聊在聊天列表中折叠，这些被折叠的群会被固定在聊天列表的固定位置，不会被新消息时刻顶起来。此外，还可以在免打扰”的群中关注最多4位群成员，在收到他们的消息时会收到提醒。据网友使用反馈，用户还可以在聊天列表找到被折叠的群聊，群聊内容会像之前的公众号?
在安卓微信8.0.14版本内测一周后，微信安卓版和iOS版先后在9月24日和9月26日，终于正式上线8.0.14版本。虽然安卓微信比iOS微信早更新了两天，但令人期待的功能却集中在iOS微信，安卓微信还得再往后稍一稍。<br/> <br/>
9月9日，工信部有关业务部门召开了“屏蔽网址链接问题行政指导会”，阿里巴巴、腾讯、字节跳动、百度等企业参会。会上，工信部提出有关即时通信软件的合规标准，要求限期内各平台必须按标准解除屏蔽，否则将依法采取处置措施。
近日，工信部要求限期解除屏蔽网址链接，随后阿里、腾讯、字节跳动等纷纷表态将落实相关决策。不少网友反馈，现在QQ已经可以打开淘宝、抖音链接，同样的淘宝也可以打开抖音微信的连接。
今天，不少用户发现腾讯已经解除了QQ外链限制，可直接在QQ内直接跳转淘宝或抖音，无需再复制链接到浏览器打开。不过值得注意的是，微信依然尚未解除外链屏蔽。
近日，腾讯申请注册QQ元宇宙商标，商标国际分类涉设计研究，目前商标状态为注册申请中。
9月14日，工业和信息化部组织正式开通了全国移动电话卡“一证通查”便民服务，凭借居民身份证便可查询其名下在每家基础电信企业、移动通信转售企业所办理的手机卡数量，查询结果将以手机短信形式下发。
目前，在QQ上访问淘宝或抖音域名后，均可以实现直接跳转，无需复制链接到浏览器打开。但经测试，目前微信暂未解除外链限制，页面仍显示“如需浏览，请长按网址复制后使用浏览器访问”
时代飞速发展，人们不仅要听音乐，还要玩儿音乐，《节奏大师》《疯狂猜歌》大家都玩儿的不亦乐乎。作为深受年轻人喜爱的在线音娱平台，QQ音乐从最初的纯音乐软件也开始向多样化转型，除了自身丰富有趣的功能玩法，吸引越来越多优秀的音乐人入驻平台以外，用户还可以使用QQ音乐进行翻唱，作词作曲。为了让用户体验到当“歌星”的感觉，QQ音乐与罗布乐思共同打造的全球首款音娱类游戏《QQ音乐星光小镇》终于正式上线了！在游戏中玩家
安卓微信此次内测，除在设置中新增“关怀模式”外，暂无其他亮点新功能。可怕的是，这唯一新增的功能果酱妹也依然没有被灰度到，有“关怀模式”的朋友在留言区打个1。<br/> <br/>
9月13日，在国新办新闻发布会上，工信部新闻发言人、信息通信管理局局长赵志国介绍，今年7月份，工信部启动了为期半年的互联网行业的专项整治行动，屏蔽网址链接是这次重点整治的问题之一。随后，腾讯、阿里巴巴、字节跳动三家巨头纷纷表态支持。有媒体发现，目前QQ已经可以打开淘宝、抖音的链接，无需再通过口令进行APP复制打开，但微信依然尚未解除外链屏蔽”。从此态势来看，解除屏蔽也不会远了。9月13日，腾讯表示，坚决拥护工
30日，微信支付服务商助手公众号发文宣布上线微信支付物料商城，向商家打包出售计算器、经营贴牌套装、招财营业挂牌&门贴、户外遮阳大伞以及展示小黑板等微信官方工具，以帮助商户高效经营。
QQ、微信是几乎所有人都离不开的日常社交/工作工具，但它们都有一个共同特点，那就是体积越来越庞大、臃肿。其实，QQ出现过不少官方的精简版，比如手机QQ轻聊版，升级后的手机QQ极速版。但是近日，使用手机QQ极速版的用户收到了一则通知，称该版本后续将停止更新，并提示下载最新的手机QQ，体验全新的简洁模式。手机QQ极速版其实就是早期的轻聊版，基本就是改了个名字，拥有很多用户最想要的轻体量，界面干净简洁，功能纯粹简单，?
今日有媒体发现，通过QQ可以直接打开淘宝、抖音的链接，不再需要通过口令进行APP复制打开，在QQ上打开淘宝网后可正常购买商品。经实测，抖音链接到QQ后，可直接在QQ内打开。微信尚未解除外链屏蔽”，仍需要复制链接到浏览器打开。据此前报道，9月9日下午，工信部有关业务部门召开了屏蔽网址链接问题行政指导会”。会上，工信部提出有关即时通信软件的合规标准，要求限期内各平台必须按标准解除屏蔽，否则将依法采取处置措施9月13日
近日，腾讯科技（深圳）有限公司申请注册多项“和平精英元宇宙”“绿洲启元宇宙”商标，国际分类涉及科学仪器、社会服务等，目前商标状态为申请中。
有媒体称，QQ短暂解除了屏蔽淘宝和抖音的链接，不再需要通过口令进行APP复制打开，不过随后又重新屏蔽了。
微信读书宣布，微信状态和微信看一看已经支持微信读书一键分享功能。也就是“微信状态”和“微信看一看”中，可以直接展示你正在阅读的书籍。
今日早间，有媒体报道了“在QQ上访问淘宝或抖音域名，均可以实现直接跳转”相关新闻。目前，经测试，如用户通过淘宝或抖音网页版分享链接，可在手机QQ直接打开。
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