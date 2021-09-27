微信更新上线群聊折叠功能 网友：全是QQ玩剩下的

继PC端可以自动登录后，微信又悄咪咪更新了新功能。

9月26日，微信更新iOS8.0.14版本，上线群聊折叠功能。用户可以通过消息免打扰下的“折叠该群聊”，选择将那些碍眼的群聊折叠。

这些被折叠的群会被固定在聊天列表的固定位置，不会被新消息时刻顶起来。此外，还可以在“免打扰”的群中关注最多4位群成员，在收到他们的消息时会收到提醒。

对此，网友纷纷直呼好用，终于可以清静些了。不过也有网友表示这都是QQ玩剩下的，啥时候能来个语音滑动条?