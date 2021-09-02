微博又出新表情 [开学季]表情包又萌又让人心疼！

站长之家（ChinaZ.com）9月2日 消息:正值开学季，微博新上线了的新表情 [赢牛奶] 、[开学季]以及[世界微尘里]等也引发了不少网友关注。

其中[开学季]表情包是一个萌萌的表情背着书包，而[世界微尘里]则是二哈卖萌的形象。

对于新表情，不少网友都表示好可爱，可以干了这杯奶，开开心心去上学。

当然，也有网友认为新表情让人心疼的的，比如背书包的[开学季]表情应该表现得悲痛点，毕竟是被迫上学的，还要假装很开心。有的还将[开学季]P成难过的表情，如下图:

对于微博新表情，你怎么看?