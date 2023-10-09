EmojiGen：一个开源表情符号生成器网站

站长之家（ChinaZ.com）10月9日 消息:EmojiGen是一个开源的表情符号生成器。它使用了先进的AI技术，可以根据用户的文字描述快速生成有趣的表情符号图片。

用户只需要在输入框中输入一个词或短语，EmojiGen就会立即生成相关的表情符号。用户可以输入简单的词语如“猫”或者“击掌”，它就可以生成适当的表情符号图片。生成的图片可以下载保存，并可以上传到Slack等即时通讯软件中使用。

体验地址:https://emoji.fly.dev/

EmojiGen有大量默认的表情符号，分类为“最新”和“特色”两部分。如霍金、达尔文、奥巴马等著名人物的卡通表情，以及三人行、苹果磁盘三明治等有趣的组合。这些预设表情可供用户参考和获取灵感。

EmojiGen的强大之处在于它可以根据用户任意的文字描述生成新的表情符号。不同用户可以获得完全定制的个性表情符号。这些AI生成的图片逼真度很高，可作为高质量的表情资源。

总之，EmojiGen是一个非常有趣和实用的表情符号生成工具。它为用户提供了一个简单方便获得定制表情符号的平台。这个开源项目也为其他开发者提供了参考，可以进行二次开发打造出更多优秀的AI应用。

核心功能:

- 使用AI技术根据文字生成表情符号图片

- 提供大量默认表情符号

- 用户可以输入任意文字获得自定义表情

- 生成的图片可下载保存和在聊天软件中使用

- 开源项目，可以进行二次开发

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