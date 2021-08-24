拼多多发布Q2财报：营收230亿元 设百亿农研专项

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拼多多发布Q2财报：营收230亿元 设百亿农研专项

2021-08-24 21:46 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 8月24日 消息:今日晚间，拼多多发布Q2季度财报，截至6月30日，拼多多二季度营收230亿元，同比增长89%，不及市场预期的267亿。按美国通用会计准则，本季度的运营利润为20亿元，归属于普通股股东的净利润为24亿元。

截至2021年6月30日，拼多多年度活跃买家数达到8.499亿，单季新增2610万。同时，拼多多APP平均月活跃用户数达7.385亿，同比增长30%，占年活跃买家数的87%。

拼多多 秒杀 团购 (1)

为了满足用户对实惠商品的消费需求，拼多多本季度继续保持了对全品类商品的补贴力度。财报显示，平台用于销售与市场推广费用为104亿元，较去年同期的91亿元，增长14%， 持续为平台用户带来消费普惠。二季度，拼多多继续加大了在研发领域的投入，研发费用为人民币23亿元，较2020年同期的人民币17亿元，同比增长40%。

此外，拼多多还宣布专门设立100亿元农业科技专项。百亿农研”专项旨在面向农业及乡村的重大需求，不以商业价值和盈利为目的，致力于推动农业科技进步，科技普惠，以农业科技工作者和劳动者进一步有动力和获得感为目标。

目前，百亿农研专项”已通过董事会的批准，并由拼多多董事长兼CEO陈磊将担任项目一号位。此外，本季度及未来几个季度可能有的利润，均将优先投入至该项目，直至满足100亿总额。

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