苹果第四财季营收1024.7亿美元：净利润同比增长86%

站长之家（ChinaZ.com）10月31日 消息:今日，苹果公司正式发布了其2025财年第四财季及全年财务报告，数据表现强劲，多项指标均实现显著增长。报告显示，苹果第四财季总净营收攀升至1024.66亿美元，较上年同期的949.30亿美元增长8%，展现出稳健的市场扩张态势。净利润方面，更是实现了飞跃式增长，达到274.66亿美元，与上年同期的147.36亿美元相比，增幅高达86%。每股摊薄收益也同步提升至1.85美元，远超上年同期的0.97美元。

在随后的财报电话会议上，苹果CEO库克满怀信心地表示，基于当前全产品线及服务业务的强劲表现，苹果有望在12月所在的季度创下历史最高营收纪录。他特别指出，不仅整体营收预计将同比增长10%至12%，iPhone的营收更有望实现两位数的增长，这将是iPhone历史上的最佳成绩。

从地区分布来看，苹果在全球各大市场的表现均呈现积极态势。美洲部门营收增长至441.92亿美元，欧洲部门营收也提升至287.03亿美元，日本部门和亚太其他地区的营收同样有所增长，分别达到66.36亿美元和84.42亿美元。尽管大中华区营收略有下降，为144.93亿美元，但整体而言，苹果在全球市场的布局依然稳健。

产品方面，iPhone作为苹果的核心产品，第四财季营收增长至490.25亿美元，继续领跑市场。Mac和iPad的营收也分别实现增长，达到87.26亿美元和69.52亿美元。虽然可穿戴设备、家用产品及配件的营收略有下降，但服务业务的营收却大幅增长至287.50亿美元，成为苹果营收增长的新引擎。

