SpaceX总裁透露已获全球60万份Starlink互联网订单

站长之家（ChinaZ.com）8月23日 消息:SpaceX首席运营官兼总裁格温·肖特韦尔 （Gwynne Shotwell） 表示，在过去九个月中，该公司已获得超过50万份Starlink卫星互联网的订单。

几个月前，SpaceX开始向新西兰北岛的潜在客户逐步推出Starlink互联网，如今该服务现已向新西兰全国开放。

Starlink在新西兰的测试计划在一个月内从大约7万名用户扩展到9万多名用户。而在向美国联邦通信委员会 （FCC） 的同一份报告中，SpaceX还透露，Starlink目前为12个国家的客户提供服务:包括美国、加拿大、英国、法国、德国、澳大利亚、新西兰、爱尔兰、奥地利、荷兰、智利。

但是，在每个国家/地区，SpaceX通常都会制定周密的部署计划，以验证整体性能以及每个国家/地区定制地面站的功能，然后再向每个国家/地区的测试人员开放 Starlink。

SpaceX首席运营官兼总裁 Gwynne Shotwell透露，截至2021年8月中旬，SpaceX至少还有50万个Starlink测试预购订单，潜在客户总数约为60万。

如果 SpaceX 能够在接下来的六个月内将所有这些预订单转化为活跃用户，并且有50万 （约85%） 成为长期客户，那么该公司可以在接下来的18个月左右内有效地获得近10亿美元的Starlink收入。

在2021年底之前，SpaceX将在低地球轨道上拥有超过1500颗可运行的 Starlink 卫星，从而几乎不间断地覆盖人口稠密的地区（极地地区除外）。已经有超过1400颗卫星在运行轨道，这些卫星已经为 Starlink 的大约10万名活跃用户提供互联网。