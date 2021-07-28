苹果服务再次狂赚175亿美元 却被马斯克痛骂生态封闭

马斯克当属目前科技圈、汽车圈最富名气的CEO、富豪之一了，他的发言常常引发关注。当地时间周一，马斯克在美国出庭，就特斯拉2016年收购太阳能公司SolarCity的交易辩护。原来股东们指责马斯克在这起交易中主导了董事会的决策，并在财务问题上误导股东，还因此支付了更多的钱。马斯克当庭回应表示，交易系特斯拉董事会特别委员会主导，他并未加入。据悉，SolarCity实际上是由马斯克的表兄弟林登和彼得里夫创立的，马斯克不仅持有股?