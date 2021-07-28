苹果服务再次狂赚175亿美元 却被马斯克痛骂生态封闭

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苹果服务再次狂赚175亿美元 却被马斯克痛骂生态封闭

2021-07-28 15:11 · 稿源：站长之家

今天凌晨的苹果财报中透露，新一季度苹果服务，包括App Store、Apple Music、Apple Pay等在内赚了175亿美元，比去年同一时期增长33%，创下了历史新纪录。就在前一天特斯拉CEO马斯克怒喷苹果封闭的生态，称苹果建立了一个“围墙花园”。

对于这次马斯克的评论，大家站哪一边呢?

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