苹果服务再次狂赚175亿美元 却被马斯克痛骂生态封闭

今天凌晨的苹果财报中透露，新一季度苹果服务，包括App Store、Apple Music、Apple Pay等在内赚了175亿美元，比去年同一时期增长33%，创下了历史新纪录。就在前一天特斯拉CEO马斯克怒喷苹果封闭的生态，称苹果建立了一个“围墙花园”。
对于这次马斯克的评论，大家站哪一边呢?
今天凌晨的苹果财报中透露，新一季度苹果服务，包括App Store、Apple Music、Apple Pay等在内赚了175亿美元，比去年同一时期增长33%，创下了历史新纪录。就在前一天特斯拉CEO马斯克怒喷苹果封闭的生态，称苹果建立了一个“围墙花园”。
对于这次马斯克的评论，大家站哪一边呢?
虽然苹果线上下单 线下取货”的服务早已在国外多个地区上线，但在国内地区苹果却迟迟未推出该服务。不过，日前，从苹果中国官网获悉，苹果已在其官网正式上线了线上下单 线下取货”服务，消费者可通过网上下单，自行前往Apple Store零售店取货，大幅减少消费者等待收货时间。据介绍，若消费者是首次选择Apple零售店取货，产品页面将会显示取货：查看供货状态，消费者输入取货城市，选择Apple零售店选项即可查看供货状况。消费者购?
当地时间星期一，埃隆·马斯克的母亲梅耶·马斯克在Twitter上庆祝他50岁生日，同时发布了一张他婴儿时期的照片。该条推特评论区也有很多人送上祝福，不过最有趣的是，有人将原图中还是婴儿的马斯克P成了“狗狗”。
据外媒报道，近20年来，埃隆·马斯克对SpaceX的愿景一直是发射一枚“大火箭”到火星。在接下来的几年里，这个计划中的飞行器被简单地称为“BFR”。今日（当地时间6月30日），它被重新命名为Starship。马斯克表示，在首次成功的亚轨道测试飞行和着陆后，现在它可能即将首次进入真正的太空。“我们希望在接下来的几个月里进行首次轨道发射尝试。我们肯定会有一个助推器和一艘飞船、一个有轨道能力的助推器和轨道能力的飞船，另外轨道
今晚9点，亚马逊公司创始人杰夫贝佐斯(Jeff Bezos)将参加蓝色起源的首次载人飞行任务，飞往太空边缘。当地时间周一，美国私人航天领域的另一领军人物埃隆马斯克( Elon Musk)发布推文祝贝佐斯好运。
据MacRumors援引Business Insider报道，在苹果公司因主管Apple Watch的工作而闻名的Kevin Lynch，将担任领导Apple Car开发的角色。苹果公司的几个消息来源告诉Business Insider，苹果公司已经要求Kevin Lynch帮助领导Apple Car项目，该项目多年来经历了几次领导层的转变。
据CNBC报道，在今天凌晨举行的特斯拉第二季度财报电话会议上，特斯拉首席执行官埃隆马斯克批评了苹果公司，称苹果生态封闭，并对该公司的钴使用发表了评论。
近日，特斯拉CEO埃隆・马斯克的妈妈梅耶・马斯克在社交媒体上发布了一张他婴儿时期的照片，庆祝马斯克50岁生日。
《足球教练》（Ted Lasso）是去年第 3 季度美国地区收视率最高的 Apple TV+ 喜剧，因此苹果花重金大力推广第二季，甚至于苹果首席执行官库克都亲自为其站台。援引外媒 9to5Mac 报道，部分 Apple Store 已经向到访的客户发放《足球教练》贴纸。只是目前不清楚有多少家门店在发放贴纸。该贴纸包包含四张以 Ted Lasso 设计的 Memoji 为主题的贴纸。贴纸背面有该剧的广告和一个启动Apple TV 应用程序的二维码。在2021年7月23日推出之前
据外媒报道，SpaceX的Transporter-2发射在最后一刻被取消，埃隆·马斯克指责发射场周围所谓的“隔离区”遭到入侵。该公司原计划今日（当地时间6月29日）在佛罗里达州卡纳维拉尔角太空部队基地发射第二个SmallSat Rideshare Program任务。事实上，发射窗口在美国东部时间下午2点56分开启，就在马斯克在Twitter上宣布这一消息前不久。它原定运行58分;6月30日，SpaceX已经确定了一个备用机会，同样是58分钟的窗口时间。现在看来，这是
电商巨头亚马逊周五表示，其已就一款名为 Fakespot 的应用程序向苹果公司发起了投诉，理由是这款 App 无法准确识别平台上的骗子卖家和虚假评论。据悉，Fakespot 开发者宣称采用了人工智能技术来检索包括亚马逊、TripAdvisor、沃尔玛、以及 Yelp 等在内的网站，然后对虚假和激励性评论展开分析。遗憾的是，尽管 Fakespot 想要保护消费者免受误导信息的侵害，但还是已经被 App Store 给下架。至于近期加大虚假评论与好评返现整治力度
凤凰网科技讯 北京时间7月27日消息，在今天的第二季度财报电话会议上，特斯拉CEO埃隆马斯克(Elon Musk)两度讽刺苹果公司，认为苹果在电池中使用的钴比特斯拉还多，而且还围绕着App Store建立了一个“围墙花园”。另外，他还表示，未来不再出席特斯拉电话会议，除非有“十分重要的事情”需要他来宣布。尽管特斯拉和苹果目前还不存在直接竞争，但是苹果据称正在开发名为“泰坦”的自动驾驶汽车项目，而且从特斯拉挖走了大量工程师和?
昨天，苹果宣布再次开启2021年Apple Store零售店夏令营活动。活动主要通过苹果的iPad等产品，向儿童及青少年用户提供学习掌握各种APP的制作技巧等方法的课程。
凤凰网科技讯 北京时间7月14日消息，特斯拉公司CEO埃隆马斯克(Elon Musk)周二在法庭作证，为收购SolarCity交易进行辩护。他透露，特斯拉Powerwall家用储能电池的季度需求约为8万台，但是公司本季度连一半都生产不上。马斯克称，在“最好情况下”，特斯拉本季度能够生产3万台至3.5万台Powerwall，原因就是芯片短缺。(作者/箫雨)
特斯拉CEO马斯克刚刚更换了社交媒体的头像，新头像中马斯克戴着满眼都是狗狗币的墨镜。
马斯克当属目前科技圈、汽车圈最富名气的CEO、富豪之一了，他的发言常常引发关注。当地时间周一，马斯克在美国出庭，就特斯拉2016年收购太阳能公司SolarCity的交易辩护。原来股东们指责马斯克在这起交易中主导了董事会的决策，并在财务问题上误导股东，还因此支付了更多的钱。马斯克当庭回应表示，交易系特斯拉董事会特别委员会主导，他并未加入。据悉，SolarCity实际上是由马斯克的表兄弟林登和彼得里夫创立的，马斯克不仅持有股?
据国外媒体报道，最近德国遭遇了猛烈洪水，受其严重影响，为通信联络带来很大困难。马斯克旗下SpaceX的星链卫星宽带服务（Starlink）已在部分地区设立了星链天线设备，提供完全免费的卫星宽带服务。
随着科技飞速发展，人类对太空的好奇心也越来越大，各国各式各样的人造卫星相继升空，为地球的气候检测、天文观测、通信等领域持续做出贡献。不过，太空中退役的废弃卫星，让太空垃圾的问题日益严峻。今日，据媒体报道，SpaceX太空探索公司CEO埃隆·马斯克日前表示，SpaceX正在研发的星际飞船可以在太空中来回飞行，“用移动中的整流门粉碎垃圾”。据介绍，“整流门”是一个巨大的盖子，可将星际飞船携带到太空的任何货物罩住，起?
据外媒报道，你可以把自己画成《花生动画(Peanuts)》中的角色，这是苹果在YouTube上推出的首个Today at Apple活动，该活动于周三开始。Today at Apple课程是一项新举措，旨在吸引人们到苹果零售店学习如何从苹果产品中获得最大收益。作为大流行应对工作的一部分，会议被转移到网上，不过现在已经开始慢慢恢复在店内举行，当然，网上会议仍在继续。据The Verge报道，苹果于周三在YouTube上推出Today at Apple活动。第一节课将是关于
凤凰网科技讯 7月17日消息，据报道，苹果Apple Watch负责人、技术副总裁Kevin Lynch（凯文林奇）将担任领导苹果汽车相关职务。知情人士称，林奇在汽车部门的工作几个月前就开始了，技术副总裁头衔没有改变，并将继续参与 Apple Watch 和健康功能方面的工作。苹果内部几名知情人士透露，林奇已被要求帮助领导苹果汽车项目，该项目多年来经历了几次领导层的变动。据传，2014年苹果就开展汽车计划，距今已有7年的时间，但是外界对苹果
据国外媒体报道，当地时间周一，特斯拉CEO埃隆·马斯克（Elon Musk）在法庭上为特斯拉2016年收购SolarCity的交易作证时表示，如果他不担任特斯拉的CEO，该公司就会完蛋。
7 月 30 日，一加在第十九届中国国际数码互动娱乐展览会（2021 ChinaJoy）上正式亮相。“一加光速旗舰”奥特曼主题馆入驻骁龙主题馆E4- 05 展位。..
7 月 20 日以来，河南出现持续性强降水天气，全省大部分地区出现暴雨、大暴雨，郑州、焦作等 10 地市出现特大暴雨，当地市民非常关注灾后的防疫消..
【摘要】 7 月 29 日，“万象新生”华为旗舰新品发布会上，与华为P50 系列、华为智慧屏等旗舰新品一同亮相的华为智选德施曼智能门锁现已正式在华为..
说起电脑机箱，很多人的第一反应就是“不是黑就是灰”“工业风机械风”“装电脑的箱子而已”。这些比较刻板的印象要是放到现在可就不合适了，随着..
视频号助手的上线无疑提高了运营者的工作效率。除了可以发布视频、查看数据，现在大家还可以通过视频号助手直接回复用户评论了。..
7 月 30 日， 2021 年第十九届ChinaJoy正式在上海新国际博览中心拉开帷幕。作为在游戏、电竞领域拥有完善发展生态的参展商，京东电器以潮流、竞技..
零售的外在形式纷繁复杂：从上万平方米的大卖场到几十平方米的便利店，从传统的实体门店到网上电子商场，从线上线下融合到如今的全渠道销售........
LG Magna e-Powertrain 在今年4月份曾于苹果公司展开一系列接触，双方针对苹果的电动汽车项目双方展开系列谈判。据彭博社报道，苹果公司除了与该公..
今日，交通运输新业态协同监管部际联席会议召开2021年第二次全体会议。会议指出，当前网约车、网络货运等交通运输新业态快速发展，在满足群众多元..
7月29日消息，刘德华在抖音开启个人直播，主题是这平常的一天”，这一天也是刘德华出道40周年的日子。这场直播开播不到10分钟，观看人次已经突破了..
“双减政策”一锤定音，一只靴子落地。很多在线教育从业者，在等待另一只靴子，即全国范围内真正落实政策。根据教育部的文件，“双减”首批试点的..
手机AI功能的提升，不像摄像头数量增加那么来的明显。AI更像是站在暗处的那个守卫者，悄无声息地为提升着智能手机的使用体验。当每次看到高通推出..
因动力电池的存在，纯电动汽车安全事件更容易引发关注。7月30日，据媒体报道，7月30日早上5点多，上海市浦东新区临港大道发生一起严重交通事故，一..
7月30日消息，据知情人士称，特斯拉正关闭大批位于高端购物中心的展厅，转而投资于价格较低的地点。这标志着该公司零售策略的又一次调整，也将对疫..
今日，淘宝官方宣布推出“售后保”服务，延长售后维权期限。即日起，淘宝将向三类问题延长售后入口的保留期限，分别如下:..
【导读】再惠（上海）网络科技有限公司（以下简称“再惠”）于近日，被评为“2019- 2020 年度上海市守合同重信用企业”，并获“2019- 2020 年度合..
在人工智能驱动下，觉醒的智能经济正经历着从人机交互模式、基础设施建设到产业的智能化变革，大大促进技术与产业深度融合，向更丰富多元的产业应..
日前，胡润研究院发布《 2021 世茂港珠澳口岸城·胡润全球富豪榜》，全球新增 412 位十亿美金企业家，总数达到 3228 人，中国以 1058 位十亿美金企..
东京奥运已经进行了快一半了，中国队也已经将18块金牌收入囊中，每一次的中国队胜利，都会让无数屏幕前的国人心潮澎湃，这几天的大家有没有热泪盈..
7月30日消息，一加手机软件产品经理朱海舟发文表示，一加Buds Pro降噪耳机是一款集大成之作，把能给你的都给你了，更何况只要这个价格，相当牛。据..