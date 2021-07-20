苹果回应iPhone安全隐患：一般用来针对特定人，对多数用户没威胁

站长之家(ChinaZ.com) 7月20日消息:此前Amnesty International周日发布报告称，苹果iPhone存在漏洞，可以通过黑客软件窃取敏感数据，而且不需要手机用户点击链接。

报告发现，iPhone如果感染NSO Group的Pegasus恶意软件，攻击者就能窃取信息和邮件，甚至可以控制手机麦克风摄像头。有些政府部门会使用NSO Group软件，黑客可以用苹果不知道的方法窃取数据，即使iPhone软件保持在最新状态，也无法阻止使用昂贵机密间谍软件的攻击者。

针对Amnesty International发布的苹果iPhone存在漏洞的报告，苹果公司在一份声明中表示，上述攻击非常复杂，通常需要数百万美元开发，被用来针对特定的人。苹果公司对类似的网络攻击表示强烈谴责。

苹果公司强调，十多年来，苹果一直在安全创新方面处于领先地位，安全研究人员一致认为iPhone是市场上最安全的移动设备。此外，苹果公司还指出，类似的网络攻击非常复杂，开发成本需要数百万美元，而且通常「有效期」非常短，所以一般是用来针对特定的人。这意味着，对于绝大多数用户来说，这种攻击很难构成威胁。即便如此，苹果依然会不遗余力地保护所有用户，不断为他们的设备和数据，增添新的保护。