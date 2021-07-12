金山软件申请雷军商标

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金山软件申请雷军商标

2021-07-12 11:57 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）7月12日 消息:企查查APP显示，近日，北京金山软件有限公司申请注册多个“雷军”商标，国际分类涉39类 运输贮藏、40类 材料加工等。

企查查显示，目前该公司已完成了45个雷军商标注册。

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