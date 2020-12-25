2020Q3 联发科超越高通成全球最大智能手机芯片组厂商

站长之家(ChinaZ.com) 12月25日消息:日前市场调研机构CounterPoint公布了 2020 年第三季度全球智能手机芯片出货量榜单。报告显示， 2020 年三季度联发科在全球智能手机芯片市场出货超过了 1 亿颗，市场份额达到了31%，超越了高通的29%，成为了全球最大的智能手机芯片供应商。

在去年同期，联发科的市场份额只有26%，高通则为31%。报告显示，在中国、印度、中东非洲等地市场，联发科均实现了反超。被联发科超越之后，高通芯片的市场占比下滑至29%，三星、苹果、海思出货量占比均为12%。不过在5G芯片领域，高通仍是第一名，出货量占比高达31%，联发科出货量占比只有26%。

由于新冠疫情的影响，今年的智能手机市场出现了大幅下滑。Counterpoint表示，得益于在 100 至 250 美元的价格区间的智能手机市场表现强劲，以及在中国和印度等关键地区的增长，联发科才成功超越高通，成为了全球最大的智能手机芯片供应商。

研究分析师 Ankit Malhotra 在谈到高通和联发科的发展战略时表示：「高通和联发科都对其产品组合进行了重新洗牌，而对消费者的关注在这里起到了关键作用。去年，联发科推出了新的基于游戏的 G 系列，而天玑芯片组则有助于将5G 带入平价类别。全球最便宜的5G 设备 realme V3 就是搭载联发科处理器。」

在谈到芯片组厂商的前景时，Malhotra 表示：「芯片组厂商的当务之急是将5G 推向大众，然后释放云游戏等消费类5G 用例的潜力，这又将带来对更强大的处理器的更高需求。高通和联发科将继续争夺第一的位置。」

Counterpoint表示，今年第三季度5G手机出货量占比已经达到了智能手机总出货量的17%，预测第四季度能够达到33%左右，明年联发科和高通会继续争夺手机芯片领域的头把交椅。