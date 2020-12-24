丰田计划推出经济型两座小型电动汽车，预计售价10.1万元起

站长之家(ChinaZ.com) 12月24日消息:据《日本经济新闻》报道，丰田计划在明年推出一款小型电动汽车，这是一款两座车， 2022 年以后面向普通消费者销售，以遵循日本到 2030 年代中期停售燃油车的方针。据介绍，在不享受补贴的情况下，这款电动汽车的售价预计在160 万至170 万日元左右（约合人民币10.1 万至10.7 万元）。充电1 次可行驶约100 公里。该车型将配备松下和丰田共同出资成立的公司 Prime Planet Energy & Solutions 开发和生产的锂电池。

而此前几天在日本汽车制造商协会年终新闻发布会上，丰田掌门人丰田章男在一场新闻发布会上瞄准电动车火力全开。“电动车被过度炒作，既不环保、也不省钱！”他直接警告，“如果汽车行业仓促转向电动化，眼下的商业模式会彻底崩溃。”

此外，他还认为电动化会造成电力紧张，吞掉电网所有负荷。其预估，如果电动化全面覆盖，在基础设施改造上，仅日本一国就要花掉14 万亿至37 万亿日圆（约合1350 亿到3580 亿美元）。鉴于日本的电力大部分依靠燃煤和天然气，由此环保效应也不大。

此前有报道称，日本将于周五（12 月25 日）公布一项 “绿色增长战略”，正式提出到2035 年左右以电动汽车取代汽油动力汽车的目标。

另外此前据 Slashgear 报道，丰田宣布，将在 2021 年推出使用固态电池的新型电动汽车的原型车。据悉，固态电池可以在 10 分钟内完全充电，每次充电可以行驶 500 公里，且安全问题更少。