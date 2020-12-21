丰田计划在2021年推出固态电池电动汽车：10分钟内充满，可行驶500公里

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丰田计划在2021年推出固态电池电动汽车：10分钟内充满，可行驶500公里

2020-12-21 08:38 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 12月21日消息:据 Slashgear 报道，丰田近日宣布，将在2021年推出使用固态电池的新型电动汽车的原型车。据悉，固态电池可以在10分钟内完全充电，每次充电可以行驶500公里，且安全问题更少。

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据了解，丰田计划在20年代初期开始销售搭载固态电池的电动汽车。丰田表示，在相同条件下，这些车辆的续航里程将是装备传统锂离子电池的车辆的两倍以上。新型固态电池也不会比现有电池占用更多的空间，如果丰田能够实现10分钟充电的承诺，那么与目前的电动汽车相比，充电时间将缩短约三分之二。

丰田拥有超过1000项涉及固态电池的专利，但它并不是唯一一家研究该技术的汽车制造商。日产曾表示它也正在开发自己的固态电池，并计划在2028年前将其应用于可驾驶的汽车中。电池制造商也在准备为电池提供固体电解质，以准备配合更多的汽车制造商打算向这个方向发展。

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丰田是日本跨国汽车公司，总部位于日本爱知县丰田市，现时为世界销量排名第一的汽车制造商，利润也名列前茅。截至2012年，丰田共售973万辆车，2013年度共售1013.3万辆汽车，2014年共售1023万辆汽车，是第一个达到年产量千万台以上的车辆段。

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