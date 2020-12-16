意不意外？这辆可爱的小型电动汽车竟是由垃圾制成的

站长之家(ChinaZ.com) 12月16日 消息:埃因霍芬理工大学（Eindhoven University of Technology）的学生们推出了一辆外观十分可爱的小型电动汽车，并命名为——Luca。最大的亮点是，这辆车是人类几年前丢弃的塑料制成。这是怎么做到的呢?

站长之家了解到，早在2019年12月，由22名学生组成的团队首次展示了Luca的设计，而现在已经实现使用一系列可回收材料完成了电动汽车建造。

这一项目总共耗时18个月，还有许多公司参与进来，主要是帮助提供了建造汽车所需的各种材料。

卢卡设计的早期渲染图

具体来说，Luca的外观由亚麻纤维与各种塑料组合而成，包括从海洋中捞出的废弃塑料、PET瓶和回收ABS，并由这些材料制成了汽车底盘所需的夹层板。

黄色的表面并不是油漆，而是一层同样由回收材料制成的涂层。玻璃也是回收材料制成的，呈现了一种自然的深色。整辆车仅重360公斤，其中电池占60公斤的重量。

不得不说，从外观来看，很难相信Luca是可回收的废物制成的。

除了外观，Luca车内部也充满了各种“惊喜”。比如车座椅由椰子壳和马鬃制成，可回收PET（聚酯纤维）将它们包裹起来。

两个电动马达为后轮提供动力，使得汽车最高时速达到90公里/小时（56英里/小时），行驶里程达到220公里(136英里)。

该大学开发团队成员表示:他们想要通过这款车证明垃圾是一种有价值的材料，可以应用到汽车这种复杂产品的生产中。

这无疑是一个非凡的实验，而下一个挑战将是随着时间的推移满足安全性和可靠性的要求。

该团队最终的目标是让Luca能在公共道路上行驶，希望这也能鼓励汽车制造商开始积极考虑为他们未来的汽车更多地采用可回收利用的材料。

在荷兰的NOS网站上，你可以观看这辆车运行的视频，以及从各个方向和车厢的视角。感兴趣的小伙伴可以点击这里访问查看。