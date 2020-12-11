现代汽车斥资8.8亿美元买下了这只“机器狗”的主人

站长之家（ChinaZ.com）12月11日 消息:现代汽车集团要买下机器人制造商波士顿动力公司的传闻终于尘埃落定!

现代汽车集团周五宣布，其子公司及其董事长郑义宣已同意从软银集团手中收购波士顿动力公司80%的股份。

现代汽车表示，该交易对这家机器人公司的估值为11亿美元，这也暗示该公司出资8.8亿美元收购该公司80%的股份。

分析师表示，现代汽车可以利用机器人技术扩大其汽车厂自动化程度，并设计自动驾驶汽车、无人机和送货机器人等自动驾驶汽车业务。

现代汽车集团承诺减少对传统汽车制造的依赖，称机器人技术将占公司未来业务的20%，其中汽车制造将占50%，城市空中交通占30%。

郑义宣将持有波士顿动力公司20%的股份，而现代汽车及其子公司现代Mobis和现代Glovis将持有60%的股份。

资料显示，波士顿动力公司于1992年从麻省理工学院剥离出来，2013年被谷歌收购，2017年被软银收购。

这家公司最出名的产品就是有四条腿的机器狗Spot，不仅可以在平地上行走绕开障碍物，还能爬楼梯，曾经引起广泛的关注。其客户包括福特汽车公司，作为试点项目的一部分，该公司在7月份租赁了两台Spot机器人。

去年，福特汽车表示，与行走机器人制造商Agility Robotics合作，计划设计一支自动驾驶送货车车队，将包裹送到人们的家门口。

本次交易对现代汽车来说，这是郑义宣领导下的一系列交易中的最新一笔。在电动汽车制造商特斯拉和拥有网约车、自动驾驶等技术的科技公司的压力下，郑义宣要把现代汽车转型为移动设备供应商。

据悉，现代汽车公司已经开发了一种可穿戴机器人来减轻工厂工人的疲劳，并在其美国工厂进行了试点项目。