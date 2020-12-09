谷歌发布2020年全球热搜榜 ，新冠病毒毫无意外位列第一

站长之家（ChinaZ.com）12月9日 消息:今天全球第一大搜索引擎谷歌发布了2020年全球热搜榜，新冠病毒一次毫无意外的成为了最热门的搜索词汇，另外前10热门中有三个是与新冠相关的词汇，分别是“冠状病毒疫情更新”和“冠状病毒症状”。

今年注定是一个不平凡的一年，在今年年初新冠病毒在全球开始蔓延。在1月26日前NBA球星科比·布莱恩特（Kobe Bean Bryant）乘坐的直升飞机在加州意外坠毁，与其一起搭乘这架直升飞机的女儿及女儿的篮球队队员也一同在事故中丧生。

因为新冠病毒，全球众多国家开始了居家隔离措施，这使得远程上课、办公软件和产品变得十分的火爆，视频聊天软件Zoom正式在今年趁着这波机会获得了大量用户。此外谷歌、微软等其他公司的视频聊天软件也收益不少。

到了今年下半年，尤其是10月份之后，美国大选成为全球最关注的事件之一，最终美国民主党候选人乔·拜登（Joe Biden）成功当选。拜登的副手卡玛拉·哈里斯也成为美国历史上第一位女性副总统。

以下为2020年谷歌“全球热搜榜”排名:

1、新冠病毒（Coronavirus）

2、美国大选结果（Election results）

3、科比·布莱恩特（Kobe Bean Bryant）

4、视频会议应用Zoom（Zoom）

5、印度板球超级联赛（IPL）

6、印度Vs 新西兰（India vs New Zealand）

7、冠状病毒疫情更新（Coronavirus update）

8、冠状病毒症状（Coronavirus symptoms）

9、美国当选总统乔·拜登（Joe Biden）

10、Google Classroom（谷歌推出的一款在线学习软件）