谷歌开发了一款神奇的应用，可以让眼睛“说话”

站长之家（ChinaZ.com）12月9日 消息:最近，谷歌和语言治疗师Richard Cave一起开发了一款实验性的Android应用程序——Look to Speak，旨在帮助语言和运动障碍的人，提供提供一种能更好表达自己的方式。

Look to Speak这款产品主要使用机器学习和“眼睛注视”技术，让人们可以通过眼睛向左、向右或向上看，从一系列短语中选择目标用于，接着要用手机大声发出语音。

该应用程序还可以暂停屏幕和编辑用户的短语手册。一些常用短语包括:你好，谢谢，是，和不是。

Cave表示，随着移动设备变得越来越普及和强大，其中内置了机器学习等技术，我开始思考手机如何与辅助技术协同工作。”总之，这些工具可以开启新的可能性——尤其是对世界各地第一次使用这项技术的人来说。

一直以来，谷歌都在开发新的功能更好的服务特殊群体，比如在今年3月份推出了一款全新的Chrome工具，允许开发者模拟色盲等视觉障碍患者，从而帮助他们解决网站上的可访问性问题。

具体来说，开发人员可以在Chrome浏览器和浏览器的开发者工具使用这个功能。有一个名为“emulate vision deficiencies”（模拟视力障碍）的新区域，在下拉菜单中已经有多种常见的视觉障碍限制。例如Tritanopia(一种无法区分蓝色和黄色的患者)，将允许开发人员模仿这种情况，更改其网站的颜色，这样他们就可以看到如果没有这些特定的颜色是否很难阅读。