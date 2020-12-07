欧洲最大时装网站CEO为妻辞职 称老婆职业抱负优先

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欧洲最大时装网站CEO为妻辞职 称老婆职业抱负优先

2020-12-07 15:16 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）12月7日 消息:生活中，我们更经常会看到很多女性会为了家庭和另一半放弃工作，投入更多的精力到家庭中。不过，欧洲最大时装网站CEO选择为妻辞职，把老婆的职业野心放在了第一位。

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据BBC报道，欧洲最大的在线时装网站Zalando的首席执行官Rubin Ritter宣布辞职计划，并称其妻子的职业抱负应得到优先考虑。

据悉，Ritter自2010年以来一直担任Zalando的联合首席执行官，负责战略和沟通。但在去年之前，他还是首席财务官。

Ritter将于明年5月份辞职，缩短了原本会工作到2023年底的合同。12年前，这家总部位于德国柏林的初创公司正式成立，发展至今已经拥有3600万客户。

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Ritter在一份声明可以说是“狗粮”满满，他表示:“我和妻子一致认为，在未来几年里，应该优先考虑她的职业野心。”Ritter还称，自己想把更多时间投入到家庭中。

声明没有提供关于他妻子或工作的更多细节。

Zalando的另外两位老板Robert Gentz和David Schneider将继续领导公司。目前，Zalando的客户遍布17个国家，该在线平台除了销售时尚产品外，还销售配饰和美容产品。

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