MacBook Air M1电池续航提高了50%，但电源适配器限制了充电

苹果在11月份发布的MacBook Air M1芯片版本受到了很多用户的关注，主要原因是这次使用的M1芯片为苹果首款自研的ARM架构芯片，在性能和续航都有了不少的提升。

根据外媒notebookcheck的测试显示，M1芯片的Macbook Air确实在续航时间有了很大的提升，至少提高了50%，但是它的缺点也被暴露出来，就是电源适配器太小，限制了电脑的充电速度。

在苹果官网上这款电脑标注的电池容量为49.9Wh，但是新的M1芯片应该效率更高。苹果官方规格表列出了15小时的网络浏览时间，这比旧型号的10小时要多得多。以上的测试都是基于Wifi环境下，屏幕亮度在150尼特。

作为对比，配备英特尔CPU的旧MacBook Air2020的运行时间分别为10小时17分钟或11小时，对应使用的是酷睿i5或酷睿i3处理器。另一方面，带有M1芯片的新款MacBook Air可以持续16小时，提高了45%至55%。

Wi-Fi条件下，将屏幕提高到最大显示亮度（约为400尼特），这时候的续航时间就要少得多，经过测试的续航时间为约8.5个小时。与以前的英特尔版本相比，它仍然更好，但是差距要小得多。

该媒体还测试了充电速度，结果显示，电源适配器限制了电池的充电时间。今年苹果继续使用30W电源适配器给这款MacBook Air充电。如果替换成MacBook Pro16提供的96W电源效果则提升巨大。最初的前45分钟内从31瓦增加到43瓦左右。总体而言，充电时间减少了17分钟，总用时2小时23分钟。如果想要提升充电效率，可以将30W的充电器换成功率更高的版本。