三只松鼠声明：原味脆薯产品符合国家食品安全标准

站长之家（ChinaZ.com）11月2日 消息:今日下午，针对“薯片被检出含致癌物”的传闻，三只松鼠发布声明回应称，原味脆薯产品符合国家食品安全标准。中国食品工业协会马铃薯食品专业委员会在第一时间发布的官方声明中表示，相关企业生产销售焙烤薯片产品是符合国家相关标准的合格产品，目前检测出的丙烯酰胺含量，在正常食用休闲食品范围内不足以造成对人体危害。做出该比较实验的深圳市消费者委员会已在报告发布后发布声明称，关于媒体报道的“丙烯酰胺超标”等话题内容说法有失妥当，易对消费者造成误导。

同时，三只松鼠还表示，将持续为消费者提供健康安全的产品，如消费者仍对该产品有疑虑，将承诺随时退货退款。

近日，深圳市消委会从线上线下挑选了15款国内外知名品牌薯片，并委托专业质检公司开展了比较试验。其中，检测发现7款薯片的2A类致癌物丙烯酰胺含量高于欧盟设定的基准水平值（75oug/kg） 。盐津铺子、三只松鼠、董小姐三款薯片的丙烯酰胺含量超过了2000微克每千克。

随后，三只松鼠回应称，目前相关产品仍在正常销售。我国并无丙烯酰胺含量限量的食品安全标准。丙烯酰胺是高淀粉类食物在120℃以上高温的加工过程中自然形成的一种物质，在很多烹调食品中均有存在，非人为添加的外来物质。据查，目前还没有足够的证据表明，食品加工过程中产生的丙烯酰胺对人体有致癌性。薯片作为一种非主食的休闲零食，日常消费饮食的数量有限，不会对消费者健康导致直接影响。

同时，深圳市消费者委员会回应称，此类话题及内容说法有失妥当，目前国内外对丙烯酰胺均没有安全限量标准，欧盟制定基准水平值是用来验证缓解措施有效性的绩效指标，并非丙烯酰胺在食物中的安全限量。在日前深圳市消委会发布的《薯片比较试验报告》中，显示有些品牌薯片中的“丙烯酰胺”含量超出欧盟规定的基准水平值，但欧盟规定的基准水平值是“绩效指标”，而非“安全限量指标”。因此“丙烯酰胺超标”的说法是不正确的，高淀粉类食品在高温处理时，就有可能形成“丙烯酰胺”，但各位吃货朋友也不必过于紧张，请理性对待。