挖墙脚！苹果挖走谷歌iPhone黑客团队一名重要成员

站长之家(ChinaZ.com) 10月15日 消息：据外媒报道，苹果公司正招聘专门破解iOS的研究人员，并挖走了谷歌Project Zero的一名关键成员。

据称，谷歌Project Zero黑客团队发现了苹果iOS和其他关键苹果软件的数十个关键漏洞。

去年，苹果和谷歌就“零项目”在iOS系统中发现的一系列漏洞展开了争论，苹果表示谷歌夸大了这些漏洞。大约一年后的 10 月初，Brandon Azad在Twitter上宣布，他将离开谷歌的精英黑客团队，加入苹果。

Azad被广泛认为是非苹果公司最好的iPhone黑客之一，苹果在无数安全咨询都会提到他的名字，并在世界各地的重大网络安全会议上展示关于苹果产品的高度技术性发现。

去年，就有媒体报道了谷歌Project Zero，并透露苹果一直在试图挖走Azad的同事Ian Beer。几周后，Beer写了一系列博客文章，披露政府黑客在苹果手机上使用了多个未知的漏洞——称为零日漏洞。他在苹果的代码中发现了几十个漏洞——在市场上的价值一度超过 200 万美元。

聘用Brandon Azad可能是苹果再次承诺在安全实践方面引领行业的一部分，，或者至少在这方面更加透明和积极主动。

当然，单靠Azad并不能改变一切，苹果公司多年来一直雇佣顶尖黑客，包括曾为美国、英国、法国和其他国家的间谍机构提供黑客服务的几名黑客。

苹果公司拒绝置评，但证实Azad将很快加入公司。