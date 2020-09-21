抖音测试语音通话功能 后期将全面开放

抖音应该说是目前最火的短视频 app 了，想必大家在闲下来的时候都会刷一刷抖音乐，但是可能一抖就停不下来了。想必大家在刷抖音的时候应该都有刷到过那些秀恩爱的视频吧。看到这里的时候，想必心里是又酸又甜，一个甜甜的秀恩爱视频再加上一句暖心的小情话，那么这个视频就比较完美了。小编想大家在抖音上也看到许多感同身受的句子吧，也有一些突如其来的狗粮。今天天小编就给大家介绍一些在抖音比较火的秀恩爱句子，希望可以帮助?