抖音测试语音通话功能 后期将全面开放

站长之家(ChinaZ.com) 9月21日 消息：据Tech星球报道，近日，抖音正在向部分用户测试了“语音通话”功能，用户可以在抖音App内的好友聊天界面的右上方看见“语音通话”标识。
据悉，抖音的语音通话与微信的语音通话，没有太大的区别。目前，抖音语音通话功能正测试中，后期会对所有用户全面开放。
此前，抖音已上线了视频通话功能。
今年4月，抖音悄然上线视频通话功能，该功能需抖音好友互相关注，才能发起视频通话。此外，抖音还可以与“多闪”最新1.9. 8 版本，进行跨端视频通话。
站长之家(ChinaZ.com) 9月21日 消息：据Tech星球报道，近日，抖音正在向部分用户测试了“语音通话”功能，用户可以在抖音App内的好友聊天界面的右上方看见“语音通话”标识。
据悉，抖音的语音通话与微信的语音通话，没有太大的区别。目前，抖音语音通话功能正测试中，后期会对所有用户全面开放。
此前，抖音已上线了视频通话功能。
今年4月，抖音悄然上线视频通话功能，该功能需抖音好友互相关注，才能发起视频通话。此外，抖音还可以与“多闪”最新1.9. 8 版本，进行跨端视频通话。
9 月 15 日，抖音在上海举办第二届创作者大会，发布最新的创作者扶持计划，未来一年将投入价值 100 亿元的流量，帮助创作者在抖音创收 800 亿元。 现场，北京字节跳动CEO张楠分享了她对于“抖音在做什么”以及“抖音是什么”等问题的思考。 张楠表示，人是抖音的核心，抖音的功能和服务都应该以人为核心展开。 以下为张楠演讲全文。 大家好，我是张楠。 感谢大家来到“ 2020 抖音创作者大会”的现场，许久没有跟这么多人一起聚会?
在日前的 8 月 26 日抖音官方发布公告称：9 月 6 日起，第三方平台来源商品直播分享需要通过巨量星图平台匹配直播带货达人；10 月 9 起，第三方来源的商品将不再支持进入直播间购物车。那么抖音直播带货新规对抖音小店有影响什么影响？
抖音刚刚跟淘宝签了一个规模远超上一年的年框合作，反手就把包括淘宝在内的第三方链接给“禁”了——虽然只针对直播带货中的购物车链接。
抖音小店可以有哪些方法来快速找到当前比较爆款的产品，然后自己也引进跟进产品来提升店铺的销量和收益，这里我们来介绍几种方法帮助大家快速找到抖音爆款商品的方法。
有些人，一直专注做一个生意，对所谓“风口”视而不见，从来不去“追热点”，但是主业可以很赚钱。有些人，也是一直专注做一个生意，但是当风险到来的时候，马上就扛不住，灰飞烟灭。
有这样一类音乐，说起歌名，你可能未必熟悉。但一旦副歌部分响起，大部分人都能哼上几句。过去，这样的音乐出现在手机彩铃里，而现在，抖音成了这一类“洗脑神曲”的发源地。
自 1998 年第一届推普周开始，国务院批准每年 9 月的第三周是全国推广普通话宣传周。在迈入 21 世纪的背景下，国家需要发展经济、提高文化实力，亟需走向信息化、国际化，说普通话，用规范字，成为这个时代发展的必然趋势和要求。国内输入法三巨头之一的讯飞输入法在提升文化实力尤其在人机沟通方面有重大突破，支持 1 分钟语音输入 400 字，通用语音识别率超过98%，真正做到解放双手，助力中国人架起沟通的桥梁。 推广普通话是一
声明：本文来自微信公众号：互联网斗兽场(internet-war)，关注海内外一二级市场的公司动向，分享创投、商业和产品insights，作者：铁林，编辑：柳胖胖。未经授权，不得转载。看点：1、切断外链，是腰尾部商家在抖音的一次机会。2、下沉市场，是抖音电商闭环的优势。3、抖音还处于电商的红利期。4、抖音电商必须依靠强运营获得流量。5、淘宝、快手、抖音，都在学习对方的优点。身高166cm，体重44kg，抖音主播大鱼能在镜头前把每一款
前些天，QuestMobile 发布了互联网 2020 年上半年大报告。抖音在移动互联网的抢位战里，可以说是捷报频频。
抖音应该说是目前最火的短视频 app 了，想必大家在闲下来的时候都会刷一刷抖音乐，但是可能一抖就停不下来了。想必大家在刷抖音的时候应该都有刷到过那些秀恩爱的视频吧。看到这里的时候，想必心里是又酸又甜，一个甜甜的秀恩爱视频再加上一句暖心的小情话，那么这个视频就比较完美了。小编想大家在抖音上也看到许多感同身受的句子吧，也有一些突如其来的狗粮。今天天小编就给大家介绍一些在抖音比较火的秀恩爱句子，希望可以帮助?
淘宝和抖音的联合有某种必然。伴随新流量战争发生的，是短视频几乎撕开整个移动互联网的流量大局。对淘宝来说，社交流量和短视频流量是降低获客成本的两条路，社交流量是直道，短视频相当于弯道，弯道超车比直道超车简单。而抖音的商业化探索非常早，短视频的引流优势除开品牌广告，在电商最为明显。
越是缺乏机会越是愿意相信风口论，就越会被自己遐想的成功迷惑。实操不是纸上谈兵，抖音的多数项目只有自己亲身去做了才会理解其中的痛。
内容电商已经进入很明显的爆发阶段，各类明星、千万粉丝达人都开始入局直播带货。除此之外，也有千万商家开始入局内容电商。
众所周知，抖音目前流行的两个领域是垂直类和泛娱乐类内容。垂直领域账号涨粉速度慢，但粉丝群体精准，变现容易。泛娱乐化的内容虽然能够快速吸粉，但粉丝群体太杂，很难完成转化变现。
作为国内最大的两个短视频平台，快手和抖音一直都被拿来比较，有人喜欢快手，有人则偏爱抖音。那他们之间到底有什么区别呢？9月11日，快手创始人程一笑在华为开发者大会松湖对话上表示，快手和
“解散了，做剧情号不赚钱。”“以前还能接广告，现在是越来越少。”“剧情号直播粉丝也不买账，卖不动啊!”不知大家近期刷抖音发现了没有，之前的火爆全网的剧情号，突然更新的慢了，甚至有好多剧情号都停更了。2019 年初，短视频行业内就掀起了一阵微短剧的内容风口。剧情号的刷屏和流量疯涨，成为各个MCN机构的兴奋点。各个团队开始招主播招导演写剧本入局短视频剧情号，平台花钱扶持短剧、机构打造短剧IP。据小编了解，目前短?
最近，高德地图上线了主播一条小团团的语音包，团团的声音本来就属于搞笑可爱类型的，很多人都想把导航设置成团团的，但是不知道怎么设置，下面就来为大家分享一下设置教程。
抖音短视频里经常会看到很多好玩或者好听的生日祝福短句，于是有很多用户想要记下来，在对家人、朋友生日的时候也使用上，那么今年抖音平台上有哪些比较火的生日祝福语短句呢，我们来一起看下吧。
生活中随处可见,热衷于智能耳机的用户们,有着非常明显的群体特征,他们往往日常上班通勤,热爱运动健身和出差旅游,为音乐发烧,生活中常常接触外卖、出行、快递等服务,他们更为年轻,更关注生活品质,也具备一定的消费能力基础。这样的他们,对产品也抱有更高的期望。AI语音助力TWS耳机体验提升8月20日,我爱音频网主办的 “2020(秋季)亚洲蓝牙耳机展”在深圳举办,峰会聚集全球知名蓝牙耳机产业链企业,揭晓多款重磅产品。同时,智能语音是?
从即日起至 10 月 9 日，留给尚未开通抖音小店商家的考虑时间，仅剩 41 天。“抖音断了直播外链，我抖音账号上的 100 万粉丝怎么办?!” 8 月 26 日，智能家居商家高宇得知， 10 月 9 日开始，抖音不再支持第三方平台来源商品进入达人直播间的购物车，“大平台之间打架，凭什么要我成了炮灰。”
移动电源品牌的话，只要不选三无品牌就可以了，质量和耐用不会有太大的区别。除了品牌以外，重点还是根据自己对容量、外观设计、快充等需求来选择..
现如今国产蓝牙耳机的销量可谓是蒸蒸日上，大多数人会认为国外的一些大牌蓝牙耳机质量会好一点，毕竟价格摆在那，殊不知其实我们国内许多牌子不管..
继JDG战队后，京东又一个电竞战队——手游战队JDE（全称JD Esports）宣告成立。JDE战队由前和平精英PEL联赛LK战队主力成员组成，成立后将积极备战..
2020 年 9 月 9 日，国际著名信息产业研究机构IDC正式发布《中国银行业IT解决方案市场份额，2019》报告，文思海辉金融以5.8%的市场占有率，连续三..
最近，综艺《元气满满的哥哥》热度持续走高，从这档代际互动观察类游戏综艺中，我们看到了不少明星平日里鲜少展露的一面，“元气大哥”队的胡军、..
“内循环”这个词最近很火，但真正读懂这三个字的人却很少。内循环是一个新的战略。“中国在应对外部挑战的同时，应立足于形成以国内大循环为主，..
日前，快手大数据研究院发布《 2020 快手宠物生态报告》。报告显示，过去一年宠物行业线上销售额超过 300 亿，每5. 4 秒就有一场直播，场均直播时..
原神中有一个成就是叫岩间引路人，需要你在璃月追随60个仙灵，并且点亮仙灵之庭，很多玩家还不清楚原神璃月岩间引路人成就攻略。..
在互联网如此深入人心的今天，不少人仍是把稿子写在Word上面，然后用QQ传送文件的方式发送，效率低下。而在线文档可以有效解决这一问题，它拥有轻..
9月21日消息，据国外媒体报道，在苏姿丰的领导下，AMD近几年在PC处理器、服务器CPU市场的份额在逐步提升，今年1月份在2020年的国际消费类电子产品..
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前几日，猿辅导在线教育亮相2020年中国国际服务贸易交易会教育服务专题展区。猿辅导在线教育在展会上为参观者们分享了人工智能技术新应用、在线素..
简单好用的微信记录转移方法有吗？在经历了微信的备份摧残后，我毅然而然的选择了其他的聊天记录转移的方法，没办法，真的是太好用了！顺便吐槽一..
此前，CNMO报道了《联想就常程违约申请劳动仲裁 加入小米违反竞业协议?》。 9 月 21 日，联想集团再次回应了此事。联想表示，自 2017 年限制性协..
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众所周知，作为曾连年销量排名前十的“优等生”福特，2016年创下单月福特销量10万辆，年福特销量95.8万辆的巅峰期后，就陷入低迷。受困于产品线更..
9月18日，支付宝在官微微博发布“寻人启事”，让大家帮忙寻找一个叫“阿莲”的女孩。经过3天传播，支付宝这两天认识了200多个..
今天，中国移动今日公布2020年8月份运营数据，其老用户锐减数量依然没有放缓。当月，中国移动5G（套餐）客户数净增1410万户，累计达到9815.7万户；..
笔墨纸砚是中国独有的文书工具，即文房四宝。笔、墨、纸、砚之名，起源于南北朝时期。历史上，"笔、墨、纸、砚"所指之物屡有变化。毛笔是我国传统..