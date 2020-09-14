苹果秋季发布会即将举行，iPhone12价格提前曝光

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苹果秋季发布会即将举行，iPhone12价格提前曝光

2020-09-14 08:26 · 稿源：站长之家

苹果公司即将在北京时间9月16日凌晨举行2020年秋季发布会，虽然外界猜测这次发布会不一定有iPhone12系列手机，但很多用户对这场发布会还是十分的期待，尤其是iPhone12的价格、续航能力等比较期待。

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其实很早之前iPhone12相关的爆料消息就不断出现，其中包括iPhone12的基本配置信息，如A14处理器、类似iPhone4的直角边框设计、入门版后置双摄、高配版后置三摄等也等到了很多数码人士的确认。

另外大家比较关心的续航方面，电池容量较上个版本略有缩小，尺寸最小的iPhone 12 将内置 2227mAh 电池，6.1英寸的iPhone 12 Max和 iPhone 12 Pro 的电池容量为 2775mAh，尺寸最大的iPhone 12 Pro Max 的电池容量为 3687mAh。

电池容量降低，但不意味着续航能力也会降低，由于今年A14处理器第一次采用了5nm技术，在功耗等方面又进一步的提升，这有望抵消掉电池容量降低带来的影响，但具体的续航时间还要等待正式的测试后才会知道。

至于iPhone12系列的价格，最低的iPhone12（5.4英寸）128GB版本售价预计是5499元，iPhone12 Max（6.1英寸）128GB版本售价预计是5999元，基本上和去年的iPhone12系列差不多，因此在5000元档的手机中还是有不少的竞争力。

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