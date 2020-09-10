2020年华为开发者大会开启 余承东：HMS活跃用户达4.9亿

2020 年，受疫情的影响，各个行业都受到很大冲击，但是华为和荣耀却还能够保持逆势增长，成为唯二保持增长的手机品牌。华为和荣耀都扛住了疫情的冲击，这其中华为和荣耀的优异的产品质量是它们保持增长的主要原因。那么“华为”和“荣耀”哪个好?下面小编为大家带来两者的异同解读。 同：荣耀共享华为的技术、质量与生产体系 荣耀和华为同为华为集团旗下的消费者品牌，两者最大的相同点是技术同源。两者都是全球标志性的、领先的?