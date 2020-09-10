2020年华为开发者大会开启 余承东：HMS活跃用户达4.9亿

分享文章
参与评论
撤稿纠错
首页 > 快讯 > 关键词 > 华为最新资讯 > 正文

2020年华为开发者大会开启 余承东：HMS活跃用户达4.9亿

2020-09-10 15:13 · 稿源：站长之家

 在今日下午的华为开发者大会上，余承东公布数据称，华为HMS已经集成应用9.6万款，开发者达180万，活跃用户达4.9亿，全球第三大移动应用生态正在破土而出。HMS已经更新至5.0版本。

QQ截图20200910151357.jpg

网友热搜:

华为知识产权收入14亿美元华为视频通讯华为维修模式有用吗华为p9相机设置在哪里华为ai芯片的手机华为上市发红包真的吗华为副总裁郑叶来华为创新实践的借鉴与思考华为商城官网华为SSD华为手机语音功能华为申请商标
  • 相关推荐
  • 大家在看
关键词：

  • 华为郭平：只要不犯方向性错误 能打败华为的只有华为自己

    据华为心声社区消息，日前，华为轮值董事长郭平与新员工进行座谈，于9月2日对外公开了署名为《不要浪费一场危机的机会》的座谈会纪要。有员工问道：“除去美国制裁这一主要影响因素，公司

    华为

  • 华为钱包升级：华为信用卡来也！

    华为钱包APP近日发布了最新版本9.0.10，变化相当大，尤其是开始正式支持Huawei Card数字信用卡，并新增大量交通卡。Huawei Card其实今年4月份的P40系列发布会上就宣布了，号称是“华为手

    华为钱包

  • 华为手机怎么样 华为手机有哪些优点

    华为手机目前是国内智能手机品牌销量第一的厂家，产品价位段覆盖几百元到上万元，几乎可以满足很多消费者选择手机的价位，对普通消费者来说，华为手机怎么样，他们的手机有哪些优点呢，以下我们来介绍下华为手机的一些比较有特点的地方。

    华为手机

  • 京东方回应断供华为：与华为合作顺畅没有听说断供

    此前曾有报道称，除芯片外，LCD、OLED等显示面板供应商在 9 月 14 日之后也将因为禁令被迫断供华为，这其中就包括我们熟知的京东方。由于京东方屏幕中的驱动IC元件使用了一些美国技术，京东方将在 9 月 14 日后暂停向华为供货。

    京东方 华为

  • 华为性价比最高的手机排行 华为哪些手机性价比高

    华为手机的产品线覆盖了一千元档到五六千以上，甚至是万元级别的高端市场，基本上可以满足很多人对手机购买的价格考虑，在众多华为手机中哪些型号的性价比比较高呢，这里我们来看下华为手机性价比排行榜。

    华为 华为性价比手机

  • 华为口碑最好的手机是哪几款 口碑上榜华为手机推荐

    ​华为手机目前已经是国内智能手机销量最好的一个品牌，市场占有率超过了40%，同时华为手机的口碑也不错，具体到型号上有哪些华为手机口碑好值得大家来购买呢，这里我们来介绍几款口碑评价好的华为手机。

    华为手机

  • 华为终端官微宣布华为FreeBuds Pro：降噪性能或迎重大升级

    过去两年，TWS（真无线立体声）蓝牙耳机的火热程度，大家有目共睹。各大智能手机品牌陆续加入后，让TWS耳机的发展进入高速快车道。IDC最新报告显示，2020第二季度，全球可穿戴设备市场规模同比

    华为

  • 联发科确认向美申请继续供货华为：已成华为主要芯片供应商

    在9月15日华为禁令到来之前，联发科还在做最后的努力。今日有消息称，随着美国对华为禁令将自9月15日生效，联发科于今日（28日）最新证实，目前已经依照规定向美方申请，力争9月15日之后，可以

    联发科

  • 华为Mate40发布会确定？9月10日华为将举行发布会

    华为下半年的旗舰手机Mate40的发布时间一直受到很多用户的关注，此前有消息称华为将会在9月底前举行发布会，但现在有可能提前举行。已经有网友注意到华为将在9月10日举行一场发布会，因此很多人猜测这场发布会将会公布Mate40系列。

    华为Mate40 华为Mate40发布时间

  • 华为消费者业务CMO张晓云宣布退休：服务华为20年

    8月11日消息，今晚华为消费者业务CMO张晓云在微博上宣布退休，离开服务近20年的华为公司。她在微博中写道：“二十年光阴，如白云苍狗。近日，我已从服务近二十年的华为公司荣休。我生命中最宝贵的黄金岁月，在华为公司度过，是我毕生荣耀。感谢！感恩！祝福！”据了解，张晓云于2001年加入华为，先后在研发、销售和营销岗位任职。在2012年，华为成立终端电商部，进行电商试水，这也是荣耀手机的前身，当年张晓云就是?

    华为

  • 华为手机哪款最好用 性价比高的华为手机推荐

    ​华为手机目前可以说是全球智能手机厂商中比较有影响力的一家公司，在今年华为也推出了多款手机，对于想要购买华为手机的用户来说，哪一款手机值得买，比较流畅好用呢，这里我们来推荐下华为手机比较好用的型号。

    华为手机

  • 华为最新款手机是哪款 2020华为新款手机有哪些

    2020年华为发布了多款手机产品，覆盖了千元机到6000元以上高端手机几乎所有的价格段位，对于很多想要更换手机的用户来说，几乎都可以找到适合自己的手机型号。

    华为 华为手机

  • 华为哪款手机性价比高 这几款华为手机值得购买

    华为手机一向是非常好的网络速度和信号获得了很多用户的喜欢，不过华为也推出了几款性价比很高的手机，如果是想要购买高性价比华为手机的用户可以参考下以下推荐的几款华为手机。

    华为手机

  • 华为手机哪一款好用啊 多个价格段华为手机推荐

    华为手机哪一款比较好用，这可能要根据不同人群的需求以及购买预算来决定选择具体的华为手机型号，这里我们就从2000元、3000元、4000元、5000元以上，这几个价格段位来推荐大家选购适合自己的华为手机。

    华为手机

  • 华为云空间怎么升级 华为云空间免费扩容方法

    华为云空间是华为官方推出的一个云存储功能，可以用来存储用户的应用数据，如照片、音视频内容等，那么如何升级这个云空间来存储更多的内容呢，以下我们来一起看下具体的升级方法，以下是华为手机上的操作作为示例。

    华为云空间 华为云空间免费扩容

  • 华为”和“荣耀”哪个好？双品牌如何保持领先

    2020 年，受疫情的影响，各个行业都受到很大冲击，但是华为和荣耀却还能够保持逆势增长，成为唯二保持增长的手机品牌。华为和荣耀都扛住了疫情的冲击，这其中华为和荣耀的优异的产品质量是它们保持增长的主要原因。那么“华为”和“荣耀”哪个好?下面小编为大家带来两者的异同解读。 同：荣耀共享华为的技术、质量与生产体系 荣耀和华为同为华为集团旗下的消费者品牌，两者最大的相同点是技术同源。两者都是全球标志性的、领先的?

    华为荣耀

  • 华为正式官宣，9月10日新款TWS耳机华为FreeBuds Pro发布

    9 月 4 日，华为终端官方微博晒出了一张新品的海报图。从图中我们可以获知，此次公布的新品正是华为音频旗舰耳机华为FreeBuds系列的最新产品——华为FreeBuds Pro无线耳机，并且将在 9 月 10 日正式面世。从华为终端官方微博晒出的海报中不难发现，华为FreeBuds Pro无线耳机可能以入耳式形态出现在大家面前，众所周知，入耳式耳机相较于半入耳式耳机会带来更好降噪体验。在充电盒方面，华为FreeBuds Pro无线耳机一改前代圆形的设计

    华为FreeBudsPro

  • 华为开发者大会倒计时，华为HMS概念相关个股受益

    近日，华为官网发出消息称， 2020 年华为开发者大会将于 9 月 10 日至 9 月 12 日在东莞松山湖举行，大会将会以鸿蒙系统、HMS Core 5. 0 及EMUI11 三大重点为主题，分享鸿蒙系统、EMUI11 的最新进展，以及HMS Core 5. 0 的最新动态。根据企查查信息显示，华为近期申请了大量鸿蒙OS商标，包括HUAWEI HarmonyOS，HarmonyOS Connected与HarmonyOS Linked等，动作频频，令人期待。 7 月 23 日，华为在第十九届中国互联网大会开幕式论?

    华为开发者大会 华为HMS

  • 华为MateBook新品发布会直播地址 华为MateBook发布会在哪看

    2020年8月19日，在今天华为将开启华为MateBook系列新品发布会，发布会的开始时间是在下午的2点，很多朋友还不清楚在哪可以看到华为MateBook系列发布会的直播，下面就来为大家分享一下。

    华为 华为MateBook

  • 不效仿美国！俄罗斯将与华为开展5G合作：此前俄企已与华为深度合作

    美国极力打压之际，迫于施压，不少国家都对华为“敬而远之”。但俄罗斯日前却公开表态，将与华为在5G技术方面展开合作，不会效仿美国。今日俄罗斯电视台23日报道，俄罗斯外长拉夫罗

    华为
  • 参与评论
文明上网理性发言，请遵守新闻评论服务协议
点击参与评论
  • 热门标签
telnet 2020华为开发者大会 微信读书 hook技术 lstm pycharm K8s nacos oop 中国统一操作系统UOS

热文

  • 3 天
  • 7天

站长商机

商务合作 联系我们 广告服务 版权声明 招聘

©CopyRight 2002-2020 CHINAZ.COM