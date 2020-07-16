台积电发布第二季度财报：净利润41亿美元 同比增长81%

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台积电发布第二季度财报：净利润41亿美元 同比增长81%

2020-07-16 13:37 · 稿源：站长之家

今天，台积电公司发布了截至6月30日的2020财年第二季度财报，数据显示，台积电第二季度合并营收为3106.99亿元(新台币)(约合105.40亿美元)，较上年同期的2409.99亿元增长28.9%;净利润为1208.22亿元(约合40.99亿美元)，较上年同期的667.65亿元增长81.0%。

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