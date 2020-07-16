台积电发布第二季度财报：净利润41亿美元 同比增长81%

【TechWeb】7月15日消息，据国外媒体报道，为苹果等公司代工芯片的台积电，将在明日发布二季度的财报，从已公布的月度营收来看，他们二季度的营收已超出了此前的预期。台积电是在官网宣布将在明日发布二季度的财报的，他们近几个季度的财报，都是在一个季度结束之后的次月第3个星期四发布，明日正是本月的第3个星期四。台积电官网的信息还显示，他们二季度的财报分析师电话会议，将在下午2:00开始。近几个季度的财报分析师电话，?