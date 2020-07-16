台积电发布第二季度财报：净利润41亿美元 同比增长81%

今天，台积电公司发布了截至6月30日的2020财年第二季度财报，数据显示，台积电第二季度合并营收为3106.99亿元(新台币)(约合105.40亿美元)，较上年同期的2409.99亿元增长28.9%;净利润为1208.22亿元(约合40.99亿美元)，较上年同期的667.65亿元增长81.0%。
今天，台积电公司发布了截至6月30日的2020财年第二季度财报，数据显示，台积电第二季度合并营收为3106.99亿元(新台币)(约合105.40亿美元)，较上年同期的2409.99亿元增长28.9%;净利润为1208.22亿元(约合40.99亿美元)，较上年同期的667.65亿元增长81.0%。
DoNews 7月13日消息（记者 刘文轩）据台湾经济日报消息，台积电2nm技术研发有重大突破，已成功找到路径，将切入环绕式栅极技术（gate-all-around，GAA）技术。消息称，三星决定在3nm率先导入GAA 技术，并宣称到2030年超过台积电，取得全球逻辑芯片代工龙头地位。不过台积电积极投入2nm研发，并获得技术重大突破，目前已成功找到切入GAA 路径。台积电负责研发的资深副总经理罗唯仁，还为此举办庆功宴，感谢研发工程师全心投入。台积
【TechWeb】7月6日消息，据台湾媒体报道，台积电扩大了与索尼CIS(CMOS图像传感器，CMOS Image Sensor，简称CIS)代工合作。台积电台积电旗下关联企业采钰，以及供应链成员将一起吃下索尼“超级大单”。应索尼后续需求，采钰、同欣电进入战斗状态，正扩建CIS后段封测、材料及模组组装产能。台积电积极规划在竹南打造全新的高阶CIS封装产能，相关开发计划本月初正式动工兴建，预计明年中完工，预计将斥资新台币3000亿元，成为台积电?
【TechWeb】6月24日消息，据国外媒体报道，得益于在5G智能手机处理器方面的出色表现，联发科在芯片市场的存在感明显增强，他们也预计今年的业务会有增长。作为一家研发、设计、销售芯片的厂商，联发科业务增长，也就意味着他们对芯片生产的需求有增加。外媒在最新的报道中表示，联发科已经预订了更多的芯片产能，以支持他们下半年的业务发展。联发科新预定的，主要是台积电的产能，但也包括封装测试等后端的产能。从外媒的报道来?
【TechWeb】7月15日消息，据国外媒体报道，为苹果等公司代工芯片的台积电，将在明日发布二季度的财报，从已公布的月度营收来看，他们二季度的营收已超出了此前的预期。台积电是在官网宣布将在明日发布二季度的财报的，他们近几个季度的财报，都是在一个季度结束之后的次月第3个星期四发布，明日正是本月的第3个星期四。台积电官网的信息还显示，他们二季度的财报分析师电话会议，将在下午2:00开始。近几个季度的财报分析师电话，?
【TechWeb】7月13日消息，据台湾媒体报道，台积电周四将举办第二季度业绩说明会，备受投资者关注。台积电台积电关注主题包括下半年半导体景气展望、iPhone在内的5G手机拉货、高速运算电脑（HPC）订单状况、7nm与5nm制程需求，以及是否申请华为供货批准等方面。台积电上周公布的数据显示，该公司6月合并营收为新台币1208.78亿元（约合人民币287.4亿元），同比增长40.8%。摩根士丹利、摩根大通等投行预测，台积电第2季将交出“历年?
【TechWeb】7月13日消息，据台湾媒体报道，台积电冲刺先进制程，在2nm研发有重大突破，已成功找到路径，将切入环绕式栅极技术(gate-all-around，简称GAA)技术。台积电台媒称，三星已决定在3nm率先导入GAA技术，并宣称要到2030年超过台积电，取得全球逻辑芯片代工龙头地位，台积电研发大军一刻也不敢松懈，积极投入2nm研发，并获得技术重大突破，成功找到切入GAA路径。台积电负责研发的资深副总经理罗唯仁，还为此举办庆功宴，感谢
日前，中国国际半导体技术大会（CSTIC）在上海开幕，为期19天，本次会议重点是探讨先进制造和封装。其中，光刻机一哥ASML（阿斯麦）的研发副总裁Anthony Yen表示，EUV光刻工具是目前唯一能够处
【TechWeb】7月14日消息，据台湾媒体报道，台积电冲刺先进制程的同时，正同步加大先进封装投资力度，并扶植弘塑、精测、万润及旺硅等设备、材料商，建构完整生态系，以绑住苹果等大客户订单。台积电台积电已宣布，今年资本支出达150亿美元至160亿美元，其中10%用于先进封装，同时，因应南科产能扩建，将在南科兴建3D封测新产线，并在龙潭、竹南持续扩充先进封测规模。台积电认为，进入5G时代之后，很多高速运算、车载芯片都需要5n
【TechWeb】在过去的一年中，像Cerebras这样的公司已经成为使用晶圆级处理的头条新闻。台积电希望扩大其业务领域，并计划构建其InFO_SoW（晶圆上集成扇出硅）技术，以便将来构建超级计算机级AI处理器。台积电已经与Cerebras签订了建造晶圆级处理器的合同，但该公司也关注更广阔的市场，并相信晶圆级处理将证明对Cerebras以外的其他客户有吸引力。该公司表示将在16nm技术上构建这些芯片。首字母缩写词汤要了解台积电在这里构建的内
7月14日消息，据国外媒体报道，芯片代工商台积电近几年在芯片工艺方面走在行业前列，领先的工艺和较高的良品率也使他们获得了大量的芯片代工订单，在终端市场需求回暖的情况下，已有众多芯片供应商寻求获得台积电更多的产能。外媒最新的报道显示，指纹识别芯片、显示驱动芯片、触控芯片供应商敦泰电子，就在寻求获得台积电更多的8英寸晶圆的产能。外媒是援引敦泰电子CFO透露的消息，报道他们正在寻求获得台积电更多的8
【TechWeb】6月24日消息，据台湾媒体报道，苹果日前发布的自研Mac芯片，台积电也起到了关键作用。台积电台媒称，台积电以300人研发团队投入开发，协助苹果笔电告别英特尔。并且台积电团队仍未功成身退，还在协助后续研发。台媒援引业内人士评论称，苹果能摆脱英特尔X86架构处理器，轻松切入ARM架构，台积电起了很大作用。台积电与ARM长期保持良好的合作关係，双方于2019年共同发布业界首款7nm ARM核心的CoWoS小晶片系统，其中内建
【TechWeb】6月23日消息，据国外媒体报道，台积电近几年在芯片工艺方面走在行业前列，5nm工艺已经大规模量产，2018年投产的7nm工艺，在今年一季度仍是他们营收的主要来源，贡献了35%的营收。虽然台积电的5nm工艺今年已经大规模量产，但成熟的7nm工艺，目前仍有大量的需求，高通近日就增加了7nm处理器的代工订单。外媒是援引产业链人士透露的消息，报道高通增加了台积电7nm处理器代工订单的，高通增加订单，是谋求在4G处理器市场获
7月15日消息，据国外媒体报道，在芯片工艺方面，为苹果、英伟达等公司代工芯片的台积电，近几年走在行业的前列，他们的7nm和5nm工艺都是率先量产，也都获得了大量的订单，苹果今秋iPhone 12系列将搭载的A14处理器，就将由台积电的5nm工艺制造，还有众多厂商在等待获得台积电5nm工艺的产能。而除了目前最先进的5nm工艺，台积电多年前投产、目前技术已非常成熟的工艺，也有很大的需求。在今年的一季度，台积电16nm和28nm
6月29日消息，据国外媒体报道，在芯片工艺方面走在行业前列的台积电，在今年已经采用5nm工艺为相关的客户代工芯片，众多厂商也在排队获得台积电5nm芯片的产能。而除了目前最先进的5nm工艺，台积电2018年投产的7nm工艺，目前在行业也处于领先水平，仅次于他们的5nm工艺，7nm工艺也还有很大的需求。外媒在最新的报道中就表示，高通已向台积电追加了7nm处理器的代工订单。外媒是援引消息人士的透露，报道高通已向台积电追
6月29日消息，据国外媒体报道，高通去年12月份推出的骁龙865，已被今年的多款高端智能手机采用，而下一代高端处理器骁龙875，将会是明年众多高端智能手机所采用的处理器。高通骁龙处理器外媒最新的报道显示，台积电已开始为高通生产骁龙875，采用的5nm工艺，在晶圆十八厂生产。外媒在报道中还表示，骁龙875是与骁龙X60 5G调制解调器一同在台积电投产的，骁龙X60有望被今秋苹果所发布的iPhone 12采用。虽然高通还未正式
在全球晶圆代工市场上，台积电的份额超过50%，不仅一家独大，而且先进工艺更是独一份，7nm及今年的5nm工艺都遥遥领先其他对手。在这背后，是台积电的高昂研发支撑，去年就花了30亿美元。根据台
【TechWeb】6月24日消息，据国外媒体报道，美国亚利桑那州私募资本（private capital）可能参与台积电在美建厂融资。台积电台积电上月宣布，在与美国联邦政府及亚利桑那州的共同理解和其承诺支持下，有意于美国兴建且营运一座先进晶圆厂。该晶圆厂将于2021年动工，于2024年开始量产。2021年至2029年，台积电公司于此专案上的支出（包括资本支出）约120亿美元。不过，关于建厂的一些细节，比如融资、补贴等问题，仍有不确定的地方?
据台湾媒体报道，台积电公布了去年企业社会责任报告书。报告书显示，台积电全球员工去年总体薪酬中位数约39万元。台积电台积电称，公司全球员工去年总体薪酬（不含退休金及福利）的中位数约为新台币163万元（约合人民币39万元），也就是说，台积电大约有一半员工去年薪酬在39万元之上。中位数（Median）又称中值，统计学中的专有名词，是按顺序排列的一组数据中居于中间位置的数。台积电总裁魏哲家与中位
【TechWeb】7月11日消息，据国外媒体报道，芯片代工商台积电已公布了6月份的营收，创下新高，或预示着用于苹果今秋新iPhone的A14处理器已大规模出货。台积电是在周五公布6月份的营收的，他们的月度营收，通常在次月10日公布。官网的信息显示，台积电6月份营收1208.78亿新台币，折合约41亿美元。这是1999年至今的22年里，台积电的月度营收首次超过1200亿新台币。营收创下新高，可能与苹果今秋新iPhone将搭载A14处理器有关。 从2016
【TechWeb】7月3日消息，据国外媒体报道，昨日出现了三星修改芯片工艺路线图，跳过4nm工艺，由5nm直接提升到3nm的消息。在随后的报道中，外媒称三星此举，意在获得竞争优势，在技术竞争中击败目前在芯片工艺方面走在行业前列的台积电。台积电近几年在芯片工艺方面走在行业前列，他们的7nm和5nm工艺都是率先量产，也获得了大量的芯片代工订单，从2016年起，更是连续为苹果独家代工A系列处理器。三星曾经也是苹果A系列处理器的代工?
“罗胖就是能忽悠，听了这么多年越听越爱听。”一位时隔半年又听到罗辑思维的粉丝说。7 月 2 日，罗辑思维线下版“启发俱乐部”开张了。自今年 1 ..
7 月 15 日，在 2020 第八届亚太内容分发大会上，凭借出色的性能、稳定的服务以及优秀的用户体验，金山云边缘节点计算KENC(Ksyun Edge Node Compu..
随着全球科学技术、医学水平的不断进步。人类的平均寿命也显著提升。在新时代的背景下，人民愈发的重视人生规划，务求最大限度保障自己每个人生阶..
如果说，2013年余额宝带火了互联网理财，那么，2014年京东白条以及其后花呗、各类消费金融机构的火热则启动了中国消费金融的5年黄金期。自此，以场..
当代填鸭式教学已满足不了孩子的需求， 最开始我是在朋友圈看到VIPKID少儿英语的广告，当时不太了解，只是一带而过。后来跟同事聊起孩子学英语的问..
直播带货今年火得不得了，但是随着各种问题的暴露，人们开始反思：当前的一些直播带货没有内容，生硬比拼价格，过于追求“销”，而忽略了“营”，..
行业乱象似乎在每一个行业都很常见，常常有来公司签约的KOL说，很害怕和MCN机构签合同，感觉一个不小心就会被玩儿到死，而铺天盖地的社交文章，也..
今日，针对“美国将对中国科技公司特定员工施加签证限制”一事，华为回应称，华为是“私人的、员工所有”的公司。“限制我们不懈努力为美国和世界..
中国互联网募集的善款每年增长20%、互联网公益为战疫筹款18. 67 亿元、腾讯公益募集 86 亿善款超九成用于扶贫……在显赫的成绩单背后，互联网公益..
前言：皮皮汽车是一家以数据技术驱动型的汽车新媒体电商平台，专注汽车特卖、大数据营销、 020 车展和互联网资讯服务，公司致力于为中国消费者提供..
在微博或者贴吧、论坛中经常看到乆这个字，不少网友对这个字的具体意思不太了解，这个字要怎么念，为什么会在互联网上变得火热起来呢，以下我们来..
索尼在今年CES2020 的发布会上，正式官宣索尼电视 2020 年新品矩阵，推出多款新品电视，其中就包括8K HDR智能液晶电视Z8H、4K HDR智能OLED电视A8H..
区块链是什么？它凭什么在这个瞬息万变的时代飞速发展？它凭什么被越来越多的人认可？区块链从概念定义来看，是涉及数学，密码学，互联网和计算机..
微信最近开启了微信小商店的内测小程序，很多人都很看好微信小商店，那么微信小商店有什么优势和功能呢？下面就来为大家详细的介绍一下。..
7月16日中午，网易LOFTER发布公告，对于近日用户反馈的部分TAG标签消失不见作出了回应，官方表示目前在对历史数据进行梳理和排查，可能会出现一些..
【TechWeb】7月16日消息，据国外媒体报道，在芯片工艺方面走在行业前列、为苹果等多家公司代工芯片的台积电，在今日下午公布了二季度的业绩，营收..
正如“一千个读者，就有一千个哈姆雷特”一般，夏天对于不同的人来说，有着不一样的意义。痛恨夏天的人会认为酷热难耐，对火辣的阳光避之不及，只..
2020亚洲3D打印、增材制造展览会(TCT Asia 2020)从7月8日-10日共持续三天,超过200家展商与近万人次参加。黑格科技在这三天时间里,展示3D打印技术如..
华为回应美国将限制员工赴美签证。据媒体报道，美东时间 7 月 15 日美国国务卿蓬佩奥宣布，美国国务院将对包括华为在内的中国科技公司的特定员工施..
今日，realme正式发布125W智慧闪充技术，通过该技术，4000mAh的5G智能手机在 3 分钟之内即可充入1/ 3 的电量，完整的充电时间仅需 20 分钟。..