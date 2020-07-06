近日，美团面向北京餐饮商家上线“已核酸检测”标签，用户可在美团App和大众点评App美食频道页面看到标签展示，了解防疫措施。目前， 和合谷、喜茶、真功夫、满记甜品、江边城外、那家小馆、新辣道、青年公社/餐厅、米粟米烧肉、马路边边、重八牛府等多家餐厅已上线“已核酸检测”标签。
近日，美团面向北京餐饮商家上线“已核酸检测”标签，用户可在美团App和大众点评App美食频道页面看到标签展示，了解防疫措施。目前， 和合谷、喜茶、真功夫、满记甜品、江边城外、那家小馆、新辣道、青年公社/餐厅、米粟米烧肉、马路边边、重八牛府等多家餐厅已上线“已核酸检测”标签。
今年 5 月，美团市值突破 1000 亿美元之际，王慧文宣布减持 200 万股股票，套现2. 74 亿港元; 6 月 24 日，王慧文在微信朋友圈的发文，被不少网民解读为宣布将提前退休。
6 月 23 日，有认证为“美团互助产品经理”的脉脉用户爆料一张公司内部开会照片，照片涉及“美团互助周年升级迭代”、“102—X”，同时也吐槽“最近都在公司通宵加班，频繁开会”。“X”代表什么，是不设限么？接近美团互助的相关人士分析，“102”是指美团互助现有可覆盖的常规 102 种大病；“X”则充满想象，很可能意味着美团互助将扩大病种覆盖范围，但覆盖多少现在还是个未知数。“X”代表不设限？从 2019 年- 2020 年，市场上
阿里将天猫超市事业群升级为同城零售事业群，美团则通过门店将快递发向全国，一个主打速度，一个提升广度，互联网的边界正被不断打破
今日，美团发布组织调整公告称，为进一步加强线下线上流量品牌一体化，强化美团平台建设，将原 LBS 平台下属充电宝业务部、两轮事业部、公交业务部、地图服务部调整至美团平台，相关负责人向美团平台负责人李树斌汇报，李树斌继续向联合创始人王慧文汇报。
58 同城，这家曾自诩神奇的网站，如今正在拖着沉重的肉身，向服务本位艰难行进。6 月 26 日， 58 同城发布截至 2020 年 3 月 31 日第一季度财报显示，公司第一季度营收25. 6 亿元，同比下降15%。同样在生活服务领域起家，美团这位隶属腾讯系的后辈在2020Q1 的收入为167. 5 亿元，为 58 同城6. 5 倍。
今日，美团互助实现升级，成为首个“不限病种”的大病互助计划，一方面覆盖 102 种疾病保障，另一方面如果会员的“医保内花费”超过一定金额，即便不在 102 种疾病内，也可以申请大病互助。根据升级的产品规则，无论是确诊 102 种大病之内的某一种，亦或是医保内花费累积达到 12 万元，患病会员可一次性申领 15 万元互助金。
为了更有效的帮助抗疫，美团宣布，将在政府部门指导下组织全部在京外卖骑手进行核酸检测，升级无接触配送，推动商家、骑手检测结果线上可查询。
6月11日晚间，@滴滴出行 官方微博发布了一则很奇怪的微博，文字称“有人真敢编，有人真敢信”，并且配上了一个抠鼻的表情，和一张“虾扯蛋”的图片。滴滴方面对媒体表示，
近日，有传闻称美团即将并购滴滴。报道称滴滴与美团看似两家主营业务路径不同，但双方业务正逐渐互探对方腹地。如滴滴跑腿、滴滴注册旅行社等将触角伸进了美团的主营业务领域。而此前，美团也布局了出行行业，与滴滴曾在上海掀起过打车补贴大战。
美团今日宣布组织架构调整，将原LBS平台下属充电宝业务部、两轮事业部、公交业务部、地图服务部调整至美团平台，相关负责人向美团平台负责人李树斌汇报，李树斌继续向联合创始人王慧文汇报。原LBS平台/交通事业部调整为交通事业部，负责人为王慧文不变。美团称，此次组织架构调整，是为了进一步加强线下线上流量品牌一体化，强化美团平台建设。今年初，美团重启了充电宝项目?
理想ONE应该是目前最火的国产车了吧，至少从不少大佬的力推程度上来说，绝对是这样的。王兴今日在饭否写道，他从来不试图说服别人“买”理想ONE，只是建议他们“试”一下
今日，美团单车表示，北京运营团队将在热点区域加强运维力度和消毒力度，推出多重举措以最大限度保障市民骑行安全。其中，美团单车将在在原有防疫管理基础上，升级运维员工的卫生防护，提供并严格要求佩戴口罩、手套上岗，正确引导科学防护，要求上岗员工每日先测体温，做到勤洗手、工作服每日换。
【TechWeb】7月3日消息，据36氪报道，美团点评中干层级调整，点评事业部负责人黄海已于5月离职，美团点评搜索与NLP部门负责人王仲远也于近期离职。对此，美团方面回应称，黄海5月因个人原因离职，其后点评事业部由美团联合创始人、S-team成员、高级副总裁王慧文亲自带队；王仲远因个人原因选择离开美团，在职期间做出了重要贡献，感谢他在美团的付出。报道称，有知情人士透露，王仲远的下一站或为硅谷创业公司Newsbreak，也有可能
2019年12月28日凌晨3时许，惠某某驾驶小轿车通过美团打车接单，在行驶过程中趁贾某某在后排座位上熟睡之机，使用贾指纹支付的方式，分别从贾某某手机支付宝及微信绑定的兴业银行卡中转出800、23
据北京日报消息，美团外卖已对在高危地区有过订单的骑手全部暂停接单，安排进行核酸检测并居家隔离 14 天。自 6 月 18 日起，美团外卖已累计对北京十六区超过 4 万在京骑手进行了核酸检测，截至 6 月 23 日 19 点，没有发现异常情况，相关检测仍在进行中。此外，美团外卖已在北京区域升级了无接触配送，所有订单将推荐采取无接触配送的形式完成。
DoNews7月3日消息（记者 翟继茹）3日，针对美团点评中干层调整一事，美团方面表示，王仲远作为美团NLP与搜索团队负责人，在职期间做出了重要贡献，感谢他在美团的付出，因个人原因选择离开美团，祝他一切顺利。此外，点评事业部负责人黄海5月因个人原因离职，其后点评事业部由王慧文亲自带队。据了解，自2018年10月底公司组建用户平台以来，大众点评相关业务一直由集团高级副总裁王慧文分管负责。2020年1月，美团发布最新组织公告?
7 月 3 日午后，港股美团点评持续走高，截至发稿股价报191. 8 港元，盘中股价最高达193. 1 港元，成交量达 2032 万，目前总市值为 11227 亿港元。
2020 年 7 月 1 日，室内配送机器人企业普渡科技(PUDUTECH)正式宣布完成B轮融资，独家投资方为美团，融资金额过亿元。普渡科技CEO张涛表示，此轮资金将主要用于研发产品、扩大销售、拓展新场景和扩张海外业务。普渡科技是室内配送机器人领域的标杆企业，专注于机器人研发、设计和生产，拥有多款明星配送机器人产品，如贝拉、欢乐送、好啦、葫芦和普羚等。其第一款量产产品为“欢乐送”，已广泛应用于餐厅、酒店、办公楼宇、医院、?
17日，美团宣布可以通过美团App、大众点评App购买和预约由爱康国宾等机构联合政府指定检测机构提供的“新型冠状病毒核酸检测”服务。美团数据显示，近一周以来，北京用户搜索“核酸检测”的数量大幅增加，其中，6月16日当天，“核酸检测”搜索量相比上周同期增长了30余倍。而在全国范围内搜索“核酸检测”的用户中，有70%多来自于北京。美团介绍，目前，美团到综医疗业务的新冠核酸检测预约服务已
美团提供的数据显示，最近一周北京用户的“核酸检测”搜索量逐日大幅增加。6月16日当天，“核酸检测”搜索量相比上周同期增长了30余倍。在全国范围内搜索“核酸检测”的用户中，有70%多来自于北京，而这个比例在一周前还不到10%。美团对外宣布，用户可通过美团App、大众点评App购买和预约相关医疗机构联合政府指定检测机构提供的“新型冠状病毒核酸检测”服务。截至目前，美团到综医疗业务的新冠核?
英雄联盟的官方在7月6日发布最新的公告，即将开启开放征服者主题冠军杯赛的不限量测试，很多玩家还不清楚是什么情况，下面就来为大家详细的介绍一..
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