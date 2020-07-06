美团面向北京餐饮商家上线“已核酸检测”标签

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美团面向北京餐饮商家上线“已核酸检测”标签

2020-07-06 17:45 · 稿源：站长之家

近日，美团面向北京餐饮商家上线“已核酸检测”标签，用户可在美团App和大众点评App美食频道页面看到标签展示，了解防疫措施。目前， 和合谷、喜茶、真功夫、满记甜品、江边城外、那家小馆、新辣道、青年公社/餐厅、米粟米烧肉、马路边边、重八牛府等多家餐厅已上线“已核酸检测”标签。

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