苹果拒绝在Safari部署16个Web API 避免对用户隐私构成威胁

站长之家(ChinaZ.com) 6月29日 消息:据zdnet报道，苹果本周表示，它拒绝在Safari浏览器上实施 16 项新网络技术(Web API)，因为这些技术为用户指纹识别开辟了新途径，对用户的隐私构成威胁。

苹果声称，这 16 种Web API将允许在线广告商和数据分析公司来创建用户及其设备指纹的脚本。

用户指纹是广告商在每个用户的浏览器中加载并运行的小脚本。脚本执行一系列标准操作(通常针对公共Web API或公共Web浏览器特性)，并测量响应。

由于每个用户都有不同的浏览器和操作系统配置，因此响应对于每个用户设备都是唯一的。广告商利用这种独特的反应(指纹)，结合其他指纹和数据点，为每个用户创建独特的标识符。

据悉，在过去的三年里，用户指纹已经成为在线广告技术市场上追踪用户的标准方法。

随着浏览器开发商一直在部署反跟踪功能从而限制了第三方cookie的能力和范围，用户指纹技术就出现了。

一些浏览器开发商也已经部署了对策，最常见的方法包括--比如字体、HTML5 canvas和WebGL--但目前并不是所有的用户指纹向量都能被阻止。

此外，随着浏览器开发商在代码中添加新的Web API，新的API也在不断创建。

目前，苹果已经将 16 个Web API列为最严重的违规者;不过这家浏览器开发商表示，如果这些新技术在未来降低了用户指纹能力，它将会重新考虑是否将其添加到Safari浏览器中。

出于用户对指纹识别的担忧，苹果公司拒绝在Safari浏览器中添加下 16 项技术具体如下：