Redmi 10X价格公布 1599元起首发天玑820芯片

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Redmi 10X价格公布 1599元起首发天玑820芯片

2020-05-26 15:26 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 5月26日 消息：在今日下午的发布会上，小米正式发布Redmi 10X手机。Redmi 10X全球首发天玑820，安兔兔跑分高达41万分以上。天玑820集成5G处理器7纳米低功耗工艺，采用4×Cortex A76 2.6GHz+4×Cortex A55 2.0GHz封装。同时，天玑820还支持5G+5G双卡双待、SA、NSA双模5G、5G双载波聚合。

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京东自营
￥1799

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屏幕方面，Redmi 10X采用了三星AMOLED显示屏，支持HDR10+认证，以及万象息屏+超级壁纸功能。

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摄像方面，Redmi 10X后置 4800 万AI四摄，Redmi 10X Pro还支持30倍OIS变焦。

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电池方面，Redmi 10X配备4520mAh电池，液冷散热系统主流3D大型游戏满帧运行。

此外，Redmi 10X还具备多功能NFC 、红外遥控、线性马达等配置。配色方面，有深海蓝、凝夜紫、胧月金、星露白四款配色可选。

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售价方面，Redmi 10X 6GB+64GB版售价 1599 元，6GB+128GB版售价 1799 元，8GB+128GB版售价 2099 元，8GB+256GB版售价 2399 元， 6 月 1 日 0 点发售。Redmi 10X Pro 8GB+128GB版售价 2299 元，8GB+256GB版售价 2599 元， 6 月 5 日 0 点发售。

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