微信：2019年累计处理售假微信个人帐号数6万个，商标侵权公众号小程序3.15万个

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微信：2019年累计处理售假微信个人帐号数6万个，商标侵权公众号小程序3.15万个

2020-04-26 10:44 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 4月26日 消息：微信发布的《 2019 年微信知识产权保护数据全景图》数据显示， 2019 年，微信共向品牌权利人输送了约 30 万条举报线索，累计处理售假微信个人帐号约 6 万个，删除超10. 3 万篇版权侵权文章，处理超3. 15 万个商标类侵权公众号和小程序。

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2019 年 7月，微信品牌保护联合团队、路易威登集团与中国、阿联酋两国警方协作成功破获热搭跨国制假售假案件，抓获犯罪嫌疑人 57 人，捣毁犯罪窝点 17 个，查获侵权商品 35456 件，涉案金额约17. 89 亿。

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目前，微信知识产权保护方案已覆盖微信个人号、公众号和小程序，保护亿万用户和开发者的智慧成果和合法权益。截至目前，微信公众平台新增商标类关键词 8500 个，商标类关键词总数近 30000 个，每日前置拦截次数超 12000 次，处理商标侵权类公众号和小程序超 31500 个，删除超过 103000 篇版权侵权文章，主动预警拦截，前置保护影视作品范围超90%，快速处理近 90000 条影视作品的侵权信息。赋能原创作者，超过 3900 万文章获得原创标识，建立“以原创作者为中心”的原创激励体系。

此外，微信还为小游戏打造了“两库一网”保护矩阵，通过名称保护库、代码保护库和前置审核过滤网建立“事前、事中、事后”全流程覆盖的知识产权保护体系。 2019 全年，微信前置审核拦截小游戏 5945 个。处理侵权小游戏 96 个。

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