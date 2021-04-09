美图股价直线拉升涨超7% 此前称已累计净购买约1亿美元加密货币

昨日晚间，美图宣布再次购入175枚比特币，总对价约为1千万美元。据悉，这是美图第三次采购加密货币了，此前两次美图分别购买了4000万美元以及5000万美元。
目前，美图已累计净购买约1亿美元加密货币。受此消息影响，今日盘中，美图一度涨超8%，截至目前，美图股价上涨6.54%。
美图方面曾表示，加密货币具有足够的升值空间，此时购买加密货币，可以用作资金管理中分散持有现金之风险。
昨日晚间，美图宣布再次购入175枚比特币，总对价约为1千万美元。据悉，这是美图第三次采购加密货币了，此前两次美图分别购买了4000万美元以及5000万美元。
目前，美图已累计净购买约1亿美元加密货币。受此消息影响，今日盘中，美图一度涨超8%，截至目前，美图股价上涨6.54%。
美图方面曾表示，加密货币具有足够的升值空间，此时购买加密货币，可以用作资金管理中分散持有现金之风险。
加密货币交易平台Coinbase周三披露，其机构业务部门正在与美图公司合作，为该公司处理加密货币购买和托管事务。
昨晚，美图公司发布公告，旗下全资子公司Miracle Vision购买了1.6万单位的以太币，总对价约为2840万美元；386. 08单位的比特币，总对价约为2160万美元，本次累计购入5000万美元的加密货币。
昨日晚间，拼多多发布了2020年以及2020Q4财报。财报显示，2020Q4拼多多营收为265.477亿元，同比增长146%。2020年，拼多多营收594.919亿元，同比增长97%。在截至2020年12月31日的12个月内，GMV为16676亿元，同比增长66%。
在很多人的眼中，加密货币难以追踪的特性使其成为犯罪分子、勒索者的首选货币。不过在暗网上从事非法活动，并使用比特币进行支付，就不一定意味着“高枕无忧”。近期发生的两起案件均表明，警方还是有能力监控网络并抓捕罪犯的。首先第一起是一位意大利男子，他涉嫌在暗网上雇佣杀手而被欧洲刑警组织逮捕。他通过一个专门提供谋杀服务的网站联系到了一位杀手，并支付了约 1 万欧元(约合 78059.63 元)的费用来杀死前女友。欧洲刑警?
GitHub 正在调查一系列对其基础设施的攻击，攻击者滥用其自动化执行任务的功能 GitHub Actions 去挖掘加密货币。攻击者首先创建了合法项目的分支，然后向原代码库递交恶意的 Pull Reques，只需要递交就能发动攻击。如果项目启用了 GitHub Actions，那么新的 Pull Reques 就会被视为新的任务自动执行测试。GitHub 的系统将会读取恶意代码，在其基础设施内启动虚拟机下载和运行挖掘加密货币的软件。这一攻击至少从2020年11月就开始了
据路透报道，Visa 周一表示，将允许使用加密货币美元币在其支付网络上进行交易结算，这是主流金融业越来越接受数字货币的最新迹象。
早在2018年时，美图手机就曾在官方微博上发表了《是说再见的时候了》的公告，公告中表示:“做一台让更多人变美的手机，所以它意味着小众，也意味着体量小，无法降低成本去迎合愈演愈烈的价格战，所以我们即将在年中关闭手机业务，将旗下美图手机的品牌独家授权给小米集团。”从此美图市场在手机市场上“名存实亡”。
Paypal周二宣布，已开始允许美国消费者使用他们持有的数字加密货币，在全球数百万在线商家进行支付。
房地产开发及投资法人SLD(CEO 宣光圭、SLD)表示: 将通过加密货币，雄心勃勃地亮相房地产信息共享平台。 SLD的开发计划是，对普通大众认为是非常安全的投资的房地产投资，提供高级信息共享和加密货币参与者之间可相互帮助的结构生态系统，并通过加密货币消除高的房地产信息壁垒。在加密货币业界，世界首次亮相房地产信息共享生态系统服务。 SLD财团认识到，虽然在电视节目、互联网等领域提供了很多房地产投资信息，但实际上高级信?
比特币上破57000美元/枚，短线走高近800美元，日内涨超2%。此前，有消息称VISA推出了一个试点项目，允许用户在该平台上使用加密货币结算。
OKEx Korea没有在声明中具体说明关闭原因，但很可能是因为周四即将在韩国生效的一项新法律。此前有报道称，韩国将从本月25日起开始实施「数字货币交易实名制」。可能是迫于一项政策的改变，OKEx 韩国在3月18日宣布，将在3月25日修订的立法生效之前，宣布交易所停止交易，提币业务则正常进行。
据路透社报道，一名高级印度官员称，印度将提出一项禁止加密货币的法律，对任何在该国交易甚至持有此类数字资产的人处以罚款。
据路透社报道，在计划中断三年后，高盛正在重新启动其加密货币交易平台，并计划从下周开始再次支持比特币期货交易。
据国外媒体报道，据知情人士透露，美国加密货币交易所Coinbase Global将直接上市从本月推迟到4月。
美图公司昨晚宣布再次购买175枚比特币，花费1000多万美元，三次出手之后该公司持有的数字货币达到了1亿美元。对于购买比特币等数字货币，美图官方之前的解释说是表明美图接受技术革新的抱负和决心，从而为进军区块链行业做好准备。
昨日晚间，美图公布了第三次购买比特币计划，美图称，全资子公司美图香港于2021年4月8日根据加密货币投资计划在公开市场交易中进一步购买了175.67798279单位的比特币，总对价约为1千万美元。
据路透社报道，美国最大的加密货币交易所Coinbase已获得美国证券交易委员会（SEC）的批准在纳斯达克上市，该公司计划通过直接交易的方式挂牌，预计将于4月14日在纳斯达克上市，股票代码为「COIN」。
美图公司今天发布了2020年报，去年公司持续经营业务实现总收入人民币11.94亿元，毛利达到人民币7.94亿元，同比2019年分别增长了22.1%和13.5%。
日前美图公司正式披露 2020 年年度业绩报告。在财报电话会议上，美图CEO吴欣鸿宣布，已经拿回了与小米的手机授权，并且接下来不会再进入手机制造行业。
4月8日晚，美图公司发表公告，宣布再次购买数字货币，这次购买了175.68单位的比特币，总对价约为1千万美元。这已经是美图第三次购买了，累计价值达到了1亿美元。
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