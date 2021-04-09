美图股价直线拉升涨超7% 此前称已累计净购买约1亿美元加密货币

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美图股价直线拉升涨超7% 此前称已累计净购买约1亿美元加密货币

2021-04-09 11:38 · 稿源：站长之家

昨日晚间，美图宣布再次购入175枚比特币，总对价约为1千万美元。据悉，这是美图第三次采购加密货币了，此前两次美图分别购买了4000万美元以及5000万美元。

目前，美图已累计净购买约1亿美元加密货币。受此消息影响，今日盘中，美图一度涨超8%，截至目前，美图股价上涨6.54%。

美图方面曾表示，加密货币具有足够的升值空间，此时购买加密货币，可以用作资金管理中分散持有现金之风险。

美图 (2)(1)

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