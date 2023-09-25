用ChatGPT生成的加密货币首日交易额达1200万美元

文章概要: 1. 以太坊开发者成功将OpenAI开发的ChatGPT人工智能技术与区块链技术融合，创造了AstroPepeX ERC-20加密代币。 2.AstroPepeX在首次交易日创造了1200万美元的交易额。 2. 这一突破性成就展示了先进的人工智能模型与分散式区块链生态系统之间的和谐互动，预计该代币将具有巨大的市值。

站长之家(ChinaZ.com) 9月25日 消息:一位以太坊开发者 CroissantEth 成功地将OpenAI开发的ChatGPT人工智能技术与区块链技术融合，创造了AstroPepeX，一个ERC-20加密代币，该代币在加密货币领域可以说中取得了巨大的成功。

图源备注：图片由AI生成，图片授权服务商Midjourney

有人认为，这一案例展示了先进的人工智能模型与分散式区块链生态系统之间的和谐互动，预计该代币将具有巨大的市值。

的图像是由 CroissantEth”使用OpenAI的DALL-E创建的，还为 AstroPepeX 创建了交易代码“$APX”。

值得注意的是，CroissantEth最初拒绝了ChatGPT对该加密货币的最初建议，即“FluffyUnicorn Coin”，并向聊天机器人提供了有关加密货币的更多背景信息。

AstroPepeX代币的交易在首次交易日就创造了1200万美元的交易额，这一成就令人印象深刻。匿名的以太坊开发者CroissantEth还提供了可以告诉AI工具如何引入新的ERC-20代币的代码。在以太坊平台上，每个代币都是ERC-20代币，这意味着它们具有使每个代币在类型和价值上完全相同的功能。ERC-20为可互换代币提供了一个标准。

CroissantEth解释:“我所做的是将GPT引入了标准的ERC20合约，因为我认为这对于第一次尝试来说是安全的。” 他还指出，其他人也可以使用自己的Solidity代码引入一些特殊配置，使代币可铸造、引入税率或甚至治理参数。

CroissantEth创建这个代币是一个偶然的机会，他说:“突然间，我有了一个顿悟”，开发者试图“测试ChatGPT与以太坊上的智能合约结合使用的能力”。尽管ChatGPT无法直接在以太坊上部署代币，但开发者仍然可以通过定制应用程序、连接到以太坊网络并使用OpenAI API来构建一个代币。

根据Decrypt的报道，这个新的网络代币在过去24小时内已经创造了1200万美元的交易额。

CroissantEth的代码指示ChatGPT根据OpenZeppelin的指导原则创建一个ERC-20代币。OpenZeppelin是一个用于创建安全智能合约的开源平台。

这一成就令人兴奋，它突显了人工智能和区块链技术之间的潜在协同效应，为加密货币世界带来了新的可能性。AstroPepeX代币的成功首次交易日也为未来的创新铺平了道路，展示了人工智能在金融和科技领域的巨大潜力。

项目网址：https://github.com/croissanteth/chatgpt-token

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